Lori Loughlin revient quand appelle la franchise Heart dans le premier rôle d’acteur après l’arrestation

Il a été annoncé aujourd’hui que Lori Loughlin reviendrait pour jouer Abigail Stanton dans la saison 2, première en deux parties de la série, intitulée When Hope Calls: A Country Christmas, et qu’elle fera ses débuts exclusivement sur un nouveau réseau, GAC Family, le 18 décembre. Les fans se souviendront probablement que la saison 6 de Quand appelle le cœur a été interrompue dans le but de trouver comment écrire de manière crédible le personnage de Loughlin et son fils, Cody, hors de l’histoire.