Lori Tan Chinn et Teresa Hsiao dans la saison 2 de Nora From Queens .

Enfin, enfin, le Lady Slacker a son moment. Après des décennies de mecs stoners sans but qui peuplent le paysage de la culture pop, les femmes s’amusent enfin. Des séries comme Broad City, Fleabag et This Way Up ont présenté au public de jeunes femmes du millénaire qui se retrouvent à la dérive, prises entre ce qu’elles sont censées être et qui elles sont.

Et il n’y a personne qui incarne cet archétype comme Awkwafina. Le rappeur devenu acteur, qui a livré des performances époustouflantes dans Ocean’s 8 et Crazy Rich Asians, joue dans Awkwafina Is Nora From Queens de Comedy Central, une comédie familiale basée sur la propre éducation d’Awkwafina dans le Queens. La série voit Awkwafina comme Nora, une fainéante amoureuse des mauvaises herbes qui vit toujours à la maison avec son père Wally (BD Wong) et sa grand-mère bien-aimée (Lori Tan Chinn). Bowen Yang (SNL) apparaît également sous le nom d’Edmund, le cousin ambitieux de l’entrepreneur en technologie de Nora.

La série originale et souvent surréaliste suit les tentatives de Nora de quitter la maison familiale, d’occuper un emploi stable et de trouver sa voie en tant qu’adulte. Avec la première de la saison deux ce mois-ci, nous avons rencontré Lori Tan Chinn (Orange est le nouveau noir) et la co-créatrice et productrice exécutive de la série Teresa Hsiao pour parler de ce qui attend la famille dans la saison 2 (cette interview a été éditée pour longueur et clarté).

THE MARY SUE : J’aime la façon dont la série joue avec le réalisme magique. Comment choisissez-vous quand faire ces sauts et quand garder l’histoire plus ancrée ?

TERESA HSIAO : Je pense que nous avons en quelque sorte joué avec ça dans la première saison et avons réalisé qu’il y a des éléments sur lesquels nous voulons nous pencher. Par exemple, l’épisode du voyage dans le temps dans S2, c’est fou et sauvage, mais il est toujours basé sur cette idée de se demander, si vous remontiez dans le temps et aviez l’occasion de parler à votre plus jeune, que diriez-vous ? Voudriez-vous pouvoir changer de vie ? Et c’était en quelque sorte la genèse de l’idée et nous avons pensé que cette façon était en quelque sorte la meilleure façon de raconter cette histoire et la chance est que, parce que la série est pour la plupart très réelle et très ancrée, je Je pense qu’il y a des moments où nous pouvons faire ces sauts et peut-être le rendre un peu plus irrévérencieux ou farfelu, mais au cœur se trouve la famille et l’amour de la famille.

TMS : Lori, votre relation avec Nora est la pierre angulaire émotionnelle de la série, et vous avez tous les deux un lien si fort. Comment c’était de construire ça avec Awkwafina/Nora ?

LORI TAN CHINN : Oui, elle est d’une génération plus jeune et je suis entre les deux, plus âgée que BD Wong et plus jeune que ses propres grands-mères. J’ai été conçu en Chine, puis 3 mois sur le bateau pour l’Amérique, puis 3 mois plus tard je suis né ici. J’aime penser que j’avais 1,5 génération, parce que je pense beaucoup en chinois bien que je ne parle pas la langue, très peu de mots, mais j’ai grandi en connaissant les choses à base de plantes, et toutes les choses que sa grand-mère lui appliquait. sais, … alors elle s’est souvenue de ces choses que sa grand-mère avait l’habitude de faire pour elle, alors nous avons juste sympathisé parce que peut-être que je lui rappelle l’ancienne génération. Et je suis coquine et je fais des choses coquines, alors elle aime ça !

E: Ce qui est bien, c’est que Lori est une si grand-mère pour nous tous, elle est incroyable. Comme lorsque Nora / Awkwafina est tombée malade sur le plateau la saison dernière, Lori est entrée et a fait sa soupe qu’elle a apportée de la maison, alors nous nous sommes dit: “Oh, nous devons aussi mettre ça dans la série maintenant”, alors quand Nora tombe malade, grand-mère la fait soupe, donc c’est très inspiré de la vraie vie.

TMS : Grand-mère a une énergie si jeune et elle est tellement au fait de la culture pop. Pensez-vous que vivre avec Nora la garde jeune ?

SLD : Je suis jeune moi-même ! Je n’ai pas besoin de petite-fille pour me garder jeune ! Seniors, nous avons encore beaucoup à offrir. Je ne me considère pas comme vieux, même si parfois je profite des remises seniors ! C’est la seule chose ! La plupart de mes amis à peu près de mon âge, nous sommes tout aussi sauvages, nous sommes tout aussi méchants, donc ça fait rougir Nora de temps en temps, tu sais ? Donc, nous pourrions lui enseigner à la place.

E: Je suis d’accord avec ça! Et vos tenues sont vraiment au point Lori, de la saison un et deux.

TMS : Lori, je comprends que vous apportez beaucoup de vêtements de chez vous qui sont utilisés dans la série, et vous apportez également des accessoires pour que tout reste authentique.

E: Je pense que Lori rend les choses très faciles pour la costumière parce qu’elle apporte une tonne de vêtements et aussi notre pro pmaster, elle apporte juste des trucs de sa maison et nous sommes comme, super, nous allons utiliser tout cela.

SLD : Les accessoires que vous connaissez, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils sachent ce qu’est le chinois ancien ou ce que vous savez. En grandissant dans la maison, la caméra peut faire un panoramique et vous voyez une petite bouteille de quelque chose, des paquets de quelque chose avec lesquels nous avons tous grandi ou que vous avez vus chez vos grands-parents. Et avec une cuisine nue, sans ces accessoires, ce n’est pas authentique, alors saupoudrons quelques choses. Même des choses comme des oranges : n’ayez pas 4 oranges dans une chose, ayez 3 ou 8 oranges car 8 est un nombre très chanceux. Donc vous savez, vous incorporez ces choses. Ne portez pas de chaussures à la maison, vous savez ? Règle numéro un! Je pour saupoudrer un peu de trucs traditionnels et avec quoi les enfants ont grandi, avec quoi les petits-enfants et Wally, mon fils a grandi.

TMS : Donc dans le premier épisode de la saison 2, Nora travaille dans un magasin CBD où elle montre un talent pour la vente. Pensez-vous que c’est sa vraie passion ou est-ce qu’elle se demande encore ce qu’elle veut faire de sa vie ?

E: Elle est certainement encore en train de le comprendre, et une partie du message de l’émission est qu’elle est une millénaire classique. Elle ne sait tout simplement pas encore exactement ce qu’elle veut faire, ne sait même pas quel chemin elle veut faire, et c’est bien, alors elle fait ce travail juste pour s’en sortir, mais au moins elle a sa famille et ils la soutiennent. Mais je pense que c’est une sorte de question millénaire classique, vous n’avez pas besoin de tout comprendre tout de suite, et ce genre de choses ne vient pas si facilement. Vous rêvez peut-être de déménager de chez vous, mais cela n’arrive pas que le lendemain. Et je pense qu’elle est tellement racontable en tant que personnage, vous savez, elle le comprend, elle a de grandes ambitions, mais elle n’agit pas nécessairement en conséquence ou ne les réalise pas.

TMS : Où aimeriez-vous voir grand-mère aller à l’avenir ? Avez-vous des sentiments forts à propos de ce que vous aimeriez voir pour votre personnage ?

SLD : Eh bien, vous savez, j’aimerais danser, j’aimerais chorégraphier quelque chose pour ma bande, les grand-mères. Je dois mentionner, les 4 grand-mères, ce sont des actrices qui sont dans le métier depuis plus de 10 ans, 20 ans, et j’ai de la peine pour elles parce que nous avons toutes lutté. Dans une arène où peut-être un seul travail était pour nous, et plus nous vieillissons, un seul travail, donc ça n’a pas vraiment augmenté pour les seniors. J’ai passé un coup de fil à l’une des actrices et j’ai dit : “Je suis vraiment désolée, j’aimerais qu’on puisse faire plus”, et elle a dit : “C’est bien”. De tous les ca-ca qu’on nous demande de faire aux auditions, c’est un plaisir.’ C’est donc ce qui m’a fait du bien, qu’ils aient pu faire quelque chose au lieu de simplement traîner en arrière-plan, ce qu’au cours de leurs 20 ans de carrière, ils ont été obligés de faire du travail en arrière-plan. Je suis heureux qu’ils aient quelque chose à faire qui soit amusant. Pas sérieux, amusant !

Awkwafina Is Nora From Queens présentera sa deuxième saison le 18 août sur Comedy Central. Vous pouvez regarder la première saison sur l’application Comedy Central et sur HBO Max.

(image : Comedy Central)

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci ? Devenez abonné et soutenez le site !

—Le Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et trolling.—

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]