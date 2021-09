Lorient bat Lille OSC à domicile 2-1

09/10/2021 à 23:01 CEST

Les Lorient a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Lille ce vendredi dans le Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Les Lorient Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Course de Lens. Du côté des visiteurs, le Lille OSC il venait de battre 2-1 dans son fief à Montpellier lors du dernier match disputé. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Lorient est septième, tandis que le Lille est dixième à la fin du match.

La première moitié du duel a commencé de manière favorable pour lui Lorient, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Armand Laurent à la minute 7. Mais plus tard, l’équipe lillois a réagi à la minute 25 et a égalisé le match avec un but du point de penalty de Burak yilmaz, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-1 au tableau d’affichage.

En deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a profité du jeu pour franchir le filet de son rival avec un but de Terem moffi peu avant la fin, plus précisément en 87, concluant le match avec un score de 2-1 à la lumière.

Le technicien lillois a admis Gabriel Gudmundsson, Jonathan David et Isaac Lihadji remplacement ange gomes, Yusuf Yazici et Jonathan Ikoné, tandis que de la part du Lorient remplacé Quentin Boisgard, Adrien grbic, Théo Le Bris et Stéphane Diarra pour Thomas monconduit, Armand Laurent, Fabien Lemoine et Terem moffi.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, dont deux au Lorient (Laurent Abergel et Quentin Boisgard) et deux à Lille (ange gomes et Xeka).

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec cinq points en Ligue 1.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de Lorient le fera contre lui Stade de Reims, Pendant ce temps, il Lille OSC affrontera le Course de Lens.

Fiche techniqueLorientais :Paul Nardi, Igor Carioca, Houboulang Mendes, Julien Laporte, Moritz Jenz, Vincent Le Goff, Laurent Abergel, Fabien Lemoine (Theo Le Bris, min.89), Thomas Monconduit (Quentin Boisgard, min.80), Terem Moffi (Stephane Diarra , min.90) et Armand Lauriente (Adrian Grbic, min.80)CSO lilloise :Ivo Grbic, Tiago Djalo, José Fonte, Sven Botman, Reinildo Mandava, Yusuf Yazici (Jonathan David, min.75), Benjamin Andre, Xeka, Angel Gomes (Gabriel Gudmundsson, min.59), Burak Yilmaz et Jonathan Ikone (Isaac Lihadji , min.88)Stade:Stade Yves Allainmat-Le MoustoirButs:Armand Lauriente (1-0, min. 7), Burak Yilmaz (1-1, min. 25) et Terem Moffi (2-1, min. 87)