Lorient remporte une victoire serrée à domicile face au FC Metz (2-1)

16/05/2021 à 23:18 CEST

le Metz ne pouvait pas battre le Lorient, qui a gagné 2-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. le Lorient est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Olympique de Lyon par un score de 4-1. De la part de l’équipe visiteuse, le FC Metz perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le Olympique de Nîmes. Après le duel, l’ensemble de Lorient est dix-septième à la fin du match, tandis que le Metz est dixième.

La première partie du duel a commencé de manière positive pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but du point de penalty de Yoane Wissa à la 31e minute, terminant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Après la moitié du match, en deuxième période, le but est venu pour l’équipe de Metzino, qui a mis les tables avec un but de Boubacar Traoré à 72 minutes. Cependant, le Lorient à 74 minutes, il a pris les devants grâce à un but de Jérôme Hergault, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 2-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du Lorient qui sont entrés dans le jeu étaient Armand Lauriente, Thomas Monconduit, Pierre-Yves Hamel Oui Adrian Grbic remplacer Enzo Le Fee, Yoane Wissa, Terem Moffi Oui Fabien Lemoine, tandis que les changements dans le Metz Ils étaient Pape Ndiaga Yade, Thierry Ambrose, Youssef Maziz Oui Boubacar Traoré, qui est entré pour remplacer Kevin N`Doram, Ibrahima Niane, Mamadou fofana Oui Vagner.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Adrian Grbic, du Lorient et quatre à Kiki, Dylan Bronn, Thierry Ambrose Oui Fabien Centtonze du Metz.

Après le coup de sifflet final de l’arbitre de ce match appartenant à la journée numéro 37, le Lorient classé dix-septième, tandis que le Metz est dixième.

Le lendemain de la compétition affrontera le Lorient loin de chez lui contre lui Course de Strasbourg, Pendant ce temps, il FC Metz affrontera dans son fief avant le Olympique de Marseille.

Fiche techniqueLorient:Alexandre Oukidja, Fabien Centtonze, Thomas Delaine, Dylan Bronn, Mamadou Fofana, Pape Matar Sarr, Kevin N`Doram, Habib Maiga, Ibrahima Niane, Kiki et VagnerFC Metz:Paul Nardi, Jerome Hergault, Julien Laporte, Jeremy Morel, Trevoh Chalobah, Vincent Le Goff, Enzo Le Fee, Fabien Lemoine, Laurent Abergel, Yoane Wissa et Terem MoffiStade:Stade Yves Allainmat-Le MoustoirButs:Yoane Wissa (1-0, min.31), Boubacar Traoré (1-1, min.72) et Jerome Hergault (2-1, min.74)