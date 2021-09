Lorient s’impose à domicile face à l’OGC Nice (1-0)

22/09/2021 à 23:04 CEST

Les Lorient a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 1-0 contre lui Joli ce mercredi dans le Stade Yves Allainmat-Le Moustoir. Les Lorient est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Stade de Reims. Pour sa part, OGC Nice a récolté une cravate à double sens contre lui AS Monaco, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Nizardo s’est placée en septième position à l’issue du match, tandis que le Lorient est cinquième.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Lorient, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Thomas monconduit à la 23. Avec ce résultat, la première mi-temps du duel s’est terminée.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Lorient a donné accès à Armand Laurent, Stéphane Diarra et Igor Carioca pour Adrien grbic, Enzo Le Fé et Terem moffi, Pendant ce temps, il Joli a donné le feu vert à Calvin, Evann Guessand, Flavius ​​Daniliuc, Jordanie lotomba et Morgan schneiderlin pour Justin Kluivert, Hicham Boudaoui, Jean-Clair Todibo, Youcef Atal et Kephren Thuram Ulien.

Un total de cinq cartons jaunes et un carton rouge ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Moritz jenz et carton rouge à Moritz jenz (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Justin Kluivert, Pablo Rosario, Andy Delort et Youcef Atal.

En ce moment, le Lorient il obtient 12 points et le Joli avec 10 points.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile : le Lorient sera mesuré avec le Olympique Lyonnais et le OGC Nice jouera contre lui AS Saint Etienne.

Fiche techniqueLorientais :Paul Nardi, Jérôme Hergault, Julien Laporte, Moritz Jenz, Houboulang Mendes, Vincent Le Goff, Laurent Abergel, Enzo Le Fee (Stephane Diarra, min.76), Thomas Monconduit, Terem Moffi (Igor Carioca, min.88) et Adrian Grbic (Armand Lauriente, min.64)OGC Nice :Walter Benítez, Youcef Atal (Jordan Lotomba, min.81), Jean-Clair Todibo (Flavius ​​​​Daniliuc, min.64), Dante, Melvin Michel Maxence Bard, Hicham Boudaoui (Evann Guessand, min.46), Pablo Rosario, Kephren Thuram Ulien (Morgan Schneiderlin, min.82), Justin Kluivert (Calvin Stengs, min.25), Amine Gouiri et Andy DelortStade:Stade Yves Allainmat-Le MoustoirButs:Thomas Monconduit (1-0, min. 23)