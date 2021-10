L’orientation client va au-delà de la gestion de l’expérience client

La gestion de l’expérience client est nécessaire, mais insuffisante. Traditionnellement, les organisations gèrent l’expérience client en tenant compte de la façon dont l’entreprise se porte, afin d’augmenter ses revenus. Par conséquent, les enquêtes ont tendance à poser plus de questions sur l’entreprise que sur l’acheteur, et les programmes clients mettent généralement l’accent sur l’enthousiasme et l’urgence pour de nouveaux achats et sur un bouche-à-oreille positif. Tout en essayant d’être centré sur le client, cet état d’esprit est généralement davantage centré sur le bien-être de l’entreprise que sur celui de l’acheteur.

Alternativement, l’optimisation de l’expérience client cherche à aligner la réflexion et les actions à l’échelle de l’entreprise sur les préférences des acheteurs sur l’ensemble du spectre de l’expérience client, afin d’augmenter naturellement à la fois les revenus et les bénéfices. Cette différence quelque peu subtile peut entraîner une différence considérable dans l’expérience client réelle, ainsi que dans l’expérience des employés et les résultats commerciaux. Pourquoi? Parce que l’augmentation naturelle des revenus et des bénéfices – sans investissement constant dans la génération de battage médiatique – nécessite l’abandon des projets pour animaux de compagnie et des attitudes égoïstes, ainsi que des actions petites et grandes qui ne correspondent pas à ce qui compte pour les acheteurs.

(Remarque : un acheteur est toute personne qui pèse sur la décision d’achat et/ou utilise ce qui sera ou a été acheté.)

Savoir qui est le patron

Pensez à la nature humaine lorsqu’un nouveau patron arrive – la plupart des employés, même au niveau de la direction, essaieront d’apprendre tout ce qu’ils peuvent sur la façon d’avancer avec le patron, car il / elle a le pouvoir d’attribuer des missions, de juger les performances, recommander une promotion et déterminer les résultats financiers de l’employé. Il est de bon sens de rechercher l’alignement avec celui qui tient les cordons de la bourse. Mais, en réalité, qui détient les cordons de la bourse ultimes ? Non, pas les investisseurs – ils partent quand les clients partent. Ce sont les acheteurs qui ont le pouvoir ultime de juger les performances et de déterminer les résultats financiers pour l’entreprise et, par conséquent, pour chaque service et employé. Alors, ne devrait-il pas être de bon sens de rechercher l’alignement avec les acheteurs ?

Qu’est-ce que c’est exactement l’orientation client ?

La définition de « centrique » est : situé dans ou au centre ; central, pivot, focal, à symétrie radiale. L’orientation client est enracinée dans les motivations et permise par la culture (par exemple, les façons de penser et de faire d’une organisation), la structure et l’information. Au niveau des employés, être centré sur le client signifie que votre première priorité est de vous efforcer de rendre plus facile et plus agréable aux clients d’obtenir et d’utiliser les solutions qu’ils recherchent. Et tout le reste dans votre travail est secondaire à cela. Si votre travail n’interfère pas avec les acheteurs, votre première priorité est de permettre à vos clients internes d’obtenir et d’utiliser plus facilement et plus facilement les solutions qu’ils recherchent, dans le contexte de ce dont les clients externes ont besoin pour obtenir et utiliser facilement et agréablement. solutions qu’ils recherchent. Au niveau de l’entreprise, être centré sur le client signifie que votre première priorité est de faire en sorte que le bon produit/service fonctionne correctement la première fois et à chaque fois, soutenu par les bons processus, politiques, attitudes et décisions – comme la recette du succès en maximisant les revenus, en minimisant les coûts et en satisfaisant mutuellement les employés, les clients, les actionnaires et les autres parties prenantes.

1) Adoptez le point de vue du client

La première étape du passage au mode d’optimisation de l’expérience client consiste à inciter les employés à adopter le point de vue du client, en cherchant à mieux connaître le monde de vos clients que vos concurrents.



Cet état d’esprit explore constamment ce que fait le client et pourquoi, et comment l’entreprise peut contribuer au bien-être des acheteurs, en tant que moyen naturel de croissance des revenus et des bénéfices. Pour voir les choses comme les clients, vous devez faire autant d’efforts pour bien comprendre leurs frustrations que pour connaître leurs facteurs de plaisir. Jusqu’à ce que vous puissiez voir le monde des clients comme eux, vous leur parlerez une langue étrangère, dans une certaine mesure, dans ce que vous proposez en tant qu’expérience client.

2) Les décisions axées sur le client comme mode de vie

La deuxième étape du passage au mode d’optimisation de l’expérience client consiste à inculquer la prise de décision axée sur le client comme une habitude chez tous les employés et comme un mode de vie.



Cet état d’esprit ne s’arrête pas à l’impact des employés de première ligne sur les acheteurs – tout le monde dans l’entreprise doit comprendre l’effet boule de neige de son rôle sur l’expérience client. Les clients ne se soucient pas des départements – ils voient une marque comme une entité. Par conséquent, une prise de décision axée sur le client nécessite une gestion des silos et des parties prenantes incessante, ainsi qu’un engagement des employés dans le contexte des exigences en matière d’expérience client.

3) S’engager au niveau inter-organisationnel pour l’excellence de l’expérience client

La troisième étape du passage au mode d’optimisation de l’expérience client consiste à engager les employés à résoudre et à prévenir les problèmes pour les clients, en collaborant de manière interorganisationnelle pour l’excellence de l’expérience client.



Cet état d’esprit ne se limite pas à résoudre les problèmes aux points de contact avec les clients. La résolution systémique des problèmes et la prévention des problèmes pour les clients est le meilleur moyen de minimiser les coûts et de maximiser le moral des employés et des clients. Les actions alignées sur le client vont au-delà de la technologie et des outils de revenus pour transformer l’entreprise en fonction de ce qui compte le plus pour les acheteurs. Les politiques et stratégies, ainsi que les processus et les tactiques – et les expériences avant et après l’achat, ainsi que le produit/service en soi – sont constamment explorés pour trouver des moyens de différencier durablement l’expérience client.

Véritables caractéristiques de l’expérience client

Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain : la gestion de l’expérience client, telle qu’elle est traditionnellement pratiquée, est certainement une excellente avancée pour toute organisation. Pourtant, avec le gouffre persistant entre les points de vue des entreprises et des acheteurs sur ce qu’est réellement l’orientation client, chaque organisation a encore un cheminement continu pour faire passer son jeu au niveau supérieur de précision et d’efficacité. Chacun de nous est lui-même client. Donc, théoriquement, nous devrions chacun être un expert pour voir le point de vue du client, prendre des décisions axées sur le client et agir de manière interorganisationnelle pour une excellence cohérente de l’expérience client. D’une manière ou d’une autre, il y a un décalage entre notre réflexion en tant que client et notre réflexion envers les clients. C’est ironique. Tout simplement, il s’agit de se rappeler qui est le patron.

Les pratiques de gestion traditionnelles nous ont rendu confus quant à savoir qui est le patron. Les revenus ou les bénéfices en tant que but d’une entreprise sont un terme impropre – chaque organisation et chaque travail existe pour répondre aux besoins d’un client – et les bénéfices sont un sous-produit nécessaire et souhaitable pour répondre à ces besoins de manière efficace et efficiente. Rééduquons-nous sur les véritables caractéristiques de l’expérience client telles que nous les connaissons tous : les clients perçoivent les motivations d’un fournisseur de solutions et récompensent la sincérité authentique pour le bien-être du client.

Auteur : Lynn Hunsaker

Suivez @clearaction

Lynn Hunsaker a dirigé la transformation de l’expérience client à l’échelle de l’entreprise pendant de nombreuses années chez Applied Materials et Sonoco Products, où ses rôles comprenaient la responsable VoC, la responsable de l’amélioration de la satisfaction client, la directrice marketing et la responsable de la qualité de l’entreprise. Elle est directrice de la clientèle et présidente du conseil d’administration de ClearAction Continuum, aidant les entreprises à devenir… Voir le profil complet ›