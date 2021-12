L’orientation du marché des capitaux dépendra des bénéfices des entreprises, budget en 2022 : Kotak Mahindra AMC

Kotak Mahindra AMC, qui gère le Kotak Mutual Fund, a déclaré dans ses perspectives de marché pour 2022 qu’il restait neutre par rapport aux capitaux propres en tant qu’actif car son prix était juste.

La direction du marché des capitaux en 2022 dépendra des bénéfices des entreprises et du budget de l’Union, a déclaré lundi Kotak Mahindra Asset Management Company lorsque le Sensex a plongé de plus de 1500 points au cours de la journée et a clôturé à une perte de 1189 points.

« La rentabilité des entreprises est essentielle pour les marchés. Nous continuons d’envisager une sous-pondération marginale des petites et moyennes capitalisations en raison de leur valorisation et une surpondération marginale des grandes capitalisations. Il est temps d’être neutre vis-à-vis des capitaux propres en tant qu’actif, car leur prix est juste », a déclaré Nilesh Shah, président du groupe Kotak Mahindra AMC.

Morgan Stanley a également abaissé la note des actions indiennes à pondération égale par rapport à la surpondération, une décision similaire de Nomura plus tôt cette semaine.

Shah a déclaré que le bon signe est que les bénéfices des entreprises ont commencé à augmenter, alors qu’ils étaient en baisse depuis 2011. Le gain par action astucieux pour l’EX22 est estimé à Rs 729 contre Rs 542 en FY21 et Rs 874 en FY23.

« L’Inde a continué à surperformer à un point tel que notre pondération dans l’indice MSCI des marchés émergents est passée de 8 % à 12 %. Cela a incité certains investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) à enregistrer des bénéfices », a-t-il déclaré.

Shah a déclaré que l’énorme participation des investisseurs de détail avait insufflé un équilibre sur le marché malgré les ventes massives des FPI.

Le ratio capitalisation boursière/PIB est de 112 pour cent contre une moyenne historique de 76 pour cent. Cela semble un peu élevé, mais comparé au ratio capitalisation boursière mondiale/PIB de 138%, cela semble à un prix raisonnable, a-t-il déclaré.

« En regardant divers indicateurs à haute fréquence, 19 indicateurs sur 22 affichent désormais une dynamique positive et seuls trois indicateurs montrent une dynamique négative. Il est juste de dire que dans l’ensemble, l’économie a repris de l’élan et nous assistons à une reprise en forme de V dans de nombreux segments et une reprise en forme de K dans quelques segments », a déclaré l’AMC.

Heureusement pour l’Inde, même avec la variante Omicron du coronavirus, les cas actifs sont restés inférieurs à un lakh. L’activité commerciale est désormais supérieure au niveau d’avant la pandémie, ce qui se reflète dans l’indice de reprise des affaires atteignant 114,9 après un creux de 63,2 lors de la deuxième vague, a indiqué la société dans sa note de perspectives.

