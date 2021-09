L’orientation horizontale de l’iPad Pro sera la nouvelle norme, selon le leaker-.

Une orientation horizontale de l’iPad Pro est sur le point de devenir la nouvelle norme avec les futurs modèles, suggère un leaker avec un bilan décent.

Actuellement, il existe un certain nombre de façons dont un iPad signale l’orientation verticale – ou portrait – par défaut, plutôt qu’horizontale ou paysage…

Au dos de l’iPad, le logo Apple est orienté verticalement, tout comme le texte. À l’avant, l’appareil photo est situé en haut de l’iPad lorsqu’il est tenu verticalement, tandis qu’en mode paysage, il se trouve sur le côté et a tendance à être recouvert par les doigts ou les pouces.

Cependant, avec la société de Cupertino décrivant de plus en plus l’iPad comme un type d’ordinateur et la popularité du clavier magique, il est de plus en plus logique de réorganiser les choses afin que l’utilisation horizontale devienne la valeur par défaut.

Apple a déjà fait un petit pas dans cette direction, le logo de démarrage étant désormais orienté horizontalement plutôt que verticalement. Cliquez sur iPad Pro sur le site Web d’Apple et les trois premières images que vous voyez sont toutes horizontales.

Leaker Dylandkt dit que la société apportera des modifications matérielles pour refléter cette nouvelle norme, bien qu’il ne sache pas quand.

Les futurs iPad Pro comprendront un placement horizontal de la caméra et un logo Apple placé horizontalement à l’arrière. Apple fera du mode paysage le mode par défaut pour l’utilisation de l’iPad Pro. Je n’ai pas confirmé si le modèle de prochaine génération aura cette fonctionnalité, mais c’est en cours.

Pour moi, cela est parfaitement logique. Mon iPad est utilisé en mode horizontal la plupart du temps. Pour moi, c’est vrai que j’utilise l’appareil pour la consommation ou la création. La consommation concerne principalement les livres électroniques, Netflix, la navigation sur le Web. La création est avant tout une écriture, qui se fait bien entendu sur le Magic Keyboard.

Il est intéressant que Dylan spécifie l’iPad Pro ; il me semblerait étrange qu’Apple fasse ce pas pour les modèles Pro mais pas pour le reste de la gamme.

Quelle est ton opinion? Utilisez-vous votre iPad principalement en orientation verticale ou horizontale ? Le plan annoncé par Apple a-t-il du sens pour vous ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

