L’orientation vers l’exportation de l’acier profite d’une économie mondialisée

Trois décennies plus tôt, l’Inde a lancé une série de réformes économiques au milieu de la crise financière sans précédent qui se profile, qui comprenait un défaut de remboursement des prêts au FMI et un niveau précaire de devises étrangères pour entraîner le non-paiement immédiat des engagements d’importation. En réduisant drastiquement les droits de douane élevés sur les importations, en déréglant les prix et la distribution des secteurs critiques de l’économie, y compris l’acier et en ouvrant la porte à l’investissement privé dans certains domaines de l’économie, l’Inde qui se tenait au seuil d’une économie mondiale a supprimé les principaux barrières.

Le terme mondialisation défini, de manière limitée, pour assurer la capacité de naviguer dans le commerce marchand mondial dans les normes des stipulations de l’OMC, est apparu faisable et bénéfique pour l’économie du pays.

Pendant ce temps, le commerce mondial avait beaucoup progressé et l’Inde était également confrontée à divers défis et risques lorsque l’ouverture des accords commerciaux avec d’autres pays n’a pas fonctionné au profit des secteurs sélectionnés qui ont subi des dommages importants jusqu’à ce que les règles prescrites et les mesures réglementées soient appliquées. Tout cela n’est peut-être que de l’histoire et seulement des leçons pour les actions futures dans des circonstances similaires.

Cependant, il faut reconnaître que l’orientation exportatrice de l’acier et de quelques autres secteurs de l’économie indienne récolte maintenant l’avantage de faire partie d’une économie mondialisée.

Une capacité de 144 MT d’acier brut, une demande intérieure d’environ 95 MT d’acier fini (FY21) n’a pas encore augmenté. L’économie a progressé à un taux inférieur de seulement 4% au cours de l’exercice 20, alors que la propagation vicieuse de la pandémie est devenue visible depuis le quatrième trimestre de cette année et a dévasté le pays avec d’innombrables victimes, des blocages prolongés, des pertes d’emplois et de revenus et a jeté un profond ombre sur la demande globale. Les usines sidérurgiques ont fonctionné, bien qu’à un niveau d’activité très réduit au cours des T1-T2 de l’EX21. Bien que la demande finale utilisant des segments ait fait surface à partir du troisième trimestre, l’émergence de la deuxième vague du virus a créé un flottement, cependant, le début de la vaccination a été un secours et a rendu la crise gérable au cours des prochains mois.

L’exportation d’acier à 17,3 MT au cours de l’exercice 21, une augmentation de 56% par rapport à l’année précédente et un record historique dans un passé récent, avait aidé l’industrie sidérurgique indienne à maintenir une utilisation moyenne des capacités de 72% au milieu d’une baisse de plus de 10%. en consommation apparente.

Ce n’est pas seulement l’exploration du potentiel du marché d’exportation de l’acier face à une demande intérieure modérée, le différentiel de prix des exportations d’acier est un avantage supplémentaire pour les producteurs d’acier. Actuellement, le HRC est disponible à partir de Mumbai à 67 500 Rs par tonne (921,75 $/t) hors TPS par rapport à la récente offre d’exportation de l’usine indienne à 1030-1050/t CFR UAE. Le prix des commerçants sur le marché indigène est inférieur d’environ 1 500 à 2 000 roupies par tonne au prix de l’approvisionnement OEM ou à un projet gouvernemental et, par conséquent, le prix déclaré doit attendre que la demande réelle des secteurs finaux utilisateurs fasse surface.

La demande de biens de consommation durables n’a pas encore montré l’impact saisonnier, les constructeurs automobiles sont perturbés en raison de ventes beaucoup plus faibles affectées par la baisse des dépenses des ménages en raison de l’incertitude entourant la sortie de la pandémie. Au cours des deux premiers mois, l’Inde a exporté 2,96 MT d’acier d’une valeur de Rs 17 812 crore, ce qui dépasse de 86% la collecte des exportations de l’année dernière.

