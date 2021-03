L’original Animal Crossing pourrait gagner une place dans le Temple de la renommée du jeu vidéo mondial

Animal Crossing, le jeu qui a vraiment lancé la franchise de simulation de vie de plus en plus populaire de Nintendo sur GameCube en 2001, pourrait se faire une place dans le World Video Game Hall of Fame du Strong Museum.

The Strong est un musée basé à New York qui « abrite la plus grande et la plus complète collection au monde de matériaux historiques liés au jeu », y compris un grand nombre de jouets et de jeux vidéo. Pour qu’un titre soit accepté dans le Temple de la renommée du musée, il doit avoir «joui d’une popularité sur une période prolongée et avoir exercé une influence sur l’industrie du jeu vidéo ou sur la culture populaire et la société en général».

Pour 2021, douze jeux au total ont été répertoriés comme candidats potentiels pour une intronisation au Temple de la renommée:

– Traversée d’animaux

– Appel du devoir

– FarmVille

– Football international de la FIFA

– Guitar Hero

– Football de Mattel

– Microsoft Flight Simulator

– Position de tête

– Portail

– StarCraft

– Tron

– Où dans le monde est Carmen Sandiego?

Voici ce que The Strong a à dire sur Animal Crossing:

« Nintendo Traversée d’animaux a fait ses débuts en 2001 et a trouvé un attrait de masse avec sa simulation sociale ouverte et son gameplay tranquille. Les joueurs ont endossé le rôle d’un humain se déplaçant dans un village rempli d’animaux anthropomorphes. Le jeu n’avait pas d’objectif spécifique, donnant aux joueurs la liberté de réaliser des activités et de collecter des objets à leur guise. Le gameplay doux s’est avéré un succès auprès des joueurs occasionnels et avancés, et il a engendré de nombreuses suites. Le dernier opus du jeu pour la Nintendo Switch s’est avéré un énorme succès lors de l’isolement pandémique de 2020, battant le record du plus grand nombre de téléchargements numériques d’un jeu sur console en un seul mois. «

Les gagnants seront annoncés le 6 mai, nous devrons donc attendre de voir si Animal Crossing parvient ou non à décrocher une place. Ces dernières années, des jeux comme Pokémon Rouge et Vert, The Legend of Zelda et Super Mario Bros. ont tous été acceptés.

Aimeriez-vous voir Animal Crossing être intronisé au Temple de la renommée? Y a-t-il d’autres titres de cette liste qui occupent une place spéciale dans votre cœur? Faites le nous savoir dans les commentaires.