L’original Law & Order revient sur NBC

Elisabeth rohm, qui a joué ADA Serena Southerlyn pendant trois saisons et demie, a déclaré qu’elle sentait que son caractère altruiste, parfois un peu naïf (mais toujours vif) reflétait ses propres valeurs. “Dans mon cœur, il y a cette croyance que les gens sont bons, pas que les gens qui font de mauvaises choses ne sont pas mauvais, mais que l’esprit des êtres humains en général – qu’il y a de l’espoir pour nous”, a déclaré l’actrice au Long Island Weekly en mai. . “Je pense que Serena avait cet idéalisme et moi aussi.”

L’idéalisme, au moins, a peut-être été sa perte, Branch n’étant pas d’accord avec l’approche de Southerlyn dans une affaire et la licenciant. À laquelle sa réponse mémorable, sortie de nulle part, était « Est-ce parce que je suis lesbienne ? » La réponse était non, mais c’était un casse-tête parce que la vie personnelle de Serena n’avait jamais été évoquée. (Il s’est classé 25e dans le Top 100 des moments les plus inattendus de l’histoire de la télévision de TV Land.)

Disons simplement que le temps de Röhm sur le plateau (“mes collègues étaient Jerry Orbach et Sam Waterston, je veux dire, ce sont de vrais acteurs”) semble plus agréable que le temps de Southerlyn au bureau du procureur.

« Lors de mon dernier jour de travail, Sam Waterston a écrit un discours », se souvient Röhm, dont les travaux récents incluent Jane the Virgin et Bombshell. “Il a dit: je suis entré dans Law & Order avec une” torche de bonheur “, et j’ai un enthousiasme enfantin pour la vie. J’aime m’amuser. J’aime traiter les gens avec gentillesse. Je veux avoir un impact. Je veux faire une différence. “

Elle a poursuivi: “Et je pense que j’ai cet enthousiasme et cet idéalisme enfantins, et cette croyance en l’humanité. Je ne suis jamais surprise quand les gens sont gentils parce que je sais qu’à l’intérieur de nous se trouve tout cet espoir et ce désir d’évoluer et d’être heureux. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’esprits criminels, d’avilissement, de désespoir, de pauvreté et de violence.