L’original Sonic The Hedgehog arrive dans les voitures Tesla

Le classique de Sega, Sonic The Hedgehog, est sur le point de sortir sur une toute nouvelle plate-forme, le système de divertissement embarqué des véhicules Tesla. La nouvelle a été tweetée plus tôt cette semaine par Elon Musk et a depuis été confirmée à The Verge par un représentant de Sega.

Comme on peut s’y attendre de tout ce qui concerne Elon Musk, le « seigneur des mèmes » autoproclamé, l’annonce était tout sauf simple. Plutôt que de le tweeter directement, Musk a relancé un fil de novembre dans lequel il partageait des mèmes sur le sénateur Bernie Sanders, qui a suscité la colère de Musk en soutenant une augmentation des impôts des milliardaires.

Sous un tweet qui comprenait une image de Sanders éditée pour ressembler à l’antagoniste Sonic Dr. Robotnik, Musk a maintenant répondu avec « Sonic, the Hedgehog, jeu à venir à tous les Teslas! »

Sonic, the Hedgehog, le jeu arrive pour toutes les Tesla ! – Elon Musk (@elonmusk) 12 décembre 2021

La nouvelle a été confirmée par Sega PR lorsqu’elle a été contactée par The Verge, mais ni Sega ni Musk n’ont précisé quand le jeu sortira. Sega a cependant confirmé que le jeu sera disponible sur tous les modèles Tesla.

L’année dernière, Tesla a commencé à embaucher des joueurs talentueux pour compléter son équipe Tesla Arcade, et il semble que l’entreprise continuera d’ajouter plus de contenu de jeu à ses véhicules. Cependant, la fonctionnalité est encore en grande partie un gadget et a même soulevé des problèmes de sécurité avec certains jeux comme Sky Force Reloaded pouvant être joués pendant que le véhicule est en mouvement.

Malgré le Tesla Model S Plaid gonflé de 2021 doté d’un ordinateur de bord avec presque la même puissance de traitement qu’une PS5, la plupart des jeux proposés sur Tesla Arcade ne nécessitent pas autant de puissance de traitement, et ont promis des titres AAA comme Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 n’est pas encore apparu sur le système. Les titres actuellement proposés incluent Polytopia, Cat Quest, Fallout Shelter, Stardew Valley, CupHead, BeachBuggy Racing 2 et un certain nombre de jeux d’arcade classiques.

Sega a déclaré que Sonic The Hedgehog peut être joué sur Tesla Arcade avec un contrôleur connecté par USB – bien qu’il soit à noter que le jeu de 1991 est également disponible sur un certain nombre de différentes plates-formes de jeu modernes qui ne nécessitent pas l’achat d’un 90 000 $. auto.

