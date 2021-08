L’originalité inspirée et articulée du 10cc en 20 chansons

10cc étaient déjà une force inventive et rafraîchissante dans le classement des singles britanniques lorsque, le 26 août 1973, le quatuor a fait ses débuts en direct ensemble. Graham Gouldman, Kevin Godley, Eric Stewart et Lol Crème avaient tous des CV importants dans l’industrie, mais c’est à cette date que l’emplacement quelque peu surprenant du Palace Lido sur l’île de Man a accueilli le premier concert officiel du groupe. notre playlist de 10cc In 20 Songs célèbre leur superbe catalogue.

La version moderne du groupe, dirigée par Graham Gouldman, reste très demandée sur la route, et l’héritage du groupe est célébré sur le coffret de quatre disques Avant, pendant et après : l’histoire du 10cc, du catalogue Universal Music. Il a été organisé avec la contribution des quatre membres originaux et, pour la première fois, s’étend sur leur travail dans 10cc et au-delà. Les disques sont Before: The Early Years; Avant : The Strawberry Hit Factory ; Pendant : Le meilleur de la 10cc 1972-1978 ; et après : ce que nous avons fait ensuite – Post 10cc.

L’ensemble comprend un livre cartonné de 40 pages contenant de nouvelles interviews avec les quatre membres, et il y a une édition 2CD avec Pendant: The Best Of 10cc 1972 – 1978 et After: What We Did Next – Post 10cc.

Quatre pièces et deux pièces

Notre liste de lecture comprend tous les singles à succès britanniques du groupe et certains de leurs albums les plus importants et les plus créatifs. Il s’appuie sur leur travail original en quatuor, sur leurs quatre premiers albums jusqu’à et y compris How Dare You de 1976, ainsi que sur les formations ultérieures après le départ de Godley et Crème.

Les faits saillants incluent les trois singles n ° 1 britanniques de 10cc, “Rubber Bullets”, “I’m Not In Love” et “Dreadlock Holiday”, ainsi que “The Dean and I”, la grande piste avec laquelle ils grimpaient le top 40 au moment de ces débuts en direct. D’autres singles tels que “I’m Mandy, Fly Me” et “Art For Art’s Sake” et des albums comme The Original Soundtrack, Deceptive Bends, How Dare You et Bloody Tourists sont bien représentés. Alors, les derniers Look Hear ? et la brève réunion de 1992 de Godley et Crème, … Pendant ce temps. C’est un corpus d’œuvres qui montre la musique pop britannique (principalement) des années 1970 dans ce qu’elle a de plus articulé et imaginatif.

La carrière variée et superlative de la 10cc est reprise dans le coffret 4CD Before Pendant After : The Story Of 10cc. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des chansons et achetez-la ou diffusez-la ici.

La tracklist complète de Before Pendant After: The Story Of 10cc est:

