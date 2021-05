L’origine des problèmes économiques de Luis Miguel

Cependant, ce n’est que 11 ans plus tard, en 2016 et à la suite des annulations de leurs concerts dans divers lieux du pays et à l’étranger, que Luis Miguel Il a été impliqué dans une crise financière qui l’a conduit à faire face à des poursuites, des privilèges et des problèmes avec des gestionnaires et même des collègues comme Alejandro Fernandez.

Luis Miguel et Alejandro Fernández.

En 2010, bien qu’il ait continué à faire de nombreuses présentations, «son économie, de manière incompréhensible, continuait de susciter l’inquiétude, il a commencé à perdre de l’argent en abondance».

En 2017, il a dû se débarrasser de plusieurs propriétés, car il avait même reçu une menace de déracinement qui s’est soldée par un mandat d’arrêt. «Les maisons à Acapulco, l’appartement à Miami, la maison à Los Angeles, tout a commencé à être abandonné. Il a fini par louer dans le quartier luxueux et exclusif de Bel-Air et a dû par la suite faire face à un avis d’expulsion pour non-paiement de son loyer mensuel ».

Luis Miguel n'a pas été ordonné avec ses finances.

A ces problèmes, il faut ajouter qu’il avait également une dette de près de quatre millions de dollars auprès du label Werner Music qui, selon lui, l’avait payé sans avoir donné de disque en échange alors qu’il s’était engagé à produire quatre albums.

“Un rythme de vie élevé, des dépenses incontrôlées, un manque de revenus, des dettes, des prêts, des poursuites …”. Micky Il était dans une véritable crise et c’est en grande partie grâce à son ami Miguel Alemán Magnani et à son plan de sauvetage qu’il a pu se débarrasser de tout cela.