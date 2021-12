Loris Karius est sur le point d’échanger Liverpool contre la pire équipe des cinq meilleures ligues européennes, mais trois clubs de Premier League, dont Newcastle, figurent dans le top 10 des équipes pauvres

Le paria de Liverpool, Loris Karius, devrait achever sa chute dramatique en rejoignant le club de Bundesliga Greuther Furth.

Le gardien de but n’a pas fait d’apparition en compétition pour les Reds depuis la finale de la Ligue des champions 2018 où il a subi une réaction injustifiée de la part de certains supporters.

Karius pourrait bien sauter sur l’occasion de se remettre en action avec Greuther Furth

Deux erreurs à couper le souffle de sa part ont permis au Real Madrid de s’imposer 3-1 contre son équipe de Liverpool, mettant ainsi fin à sa carrière à Anfield sur-le-champ.

Deux mois plus tard, le manager Jurgen Klopp a signé Alisson Becker pour 56 millions de livres sterling et Liverpool n’a pas regardé en arrière depuis.

Le contrat de Karius devrait durer jusqu’à la fin de la saison, mais les Merseysiders sont prêts à le laisser partir en janvier avec un retour potentiel en Allemagne.

Mais les chances seront contre lui de relancer sa carrière avec la pire équipe d’Europe intéressée par ses services.

L’équipe de Bundesliga nouvellement promue Greuther Furth a le total de points le plus bas de toutes les équipes des ligues majeures européennes cette saison, et a maintenant perdu ses deux gardiens seniors à cause de blessures à long terme.

Et trois équipes de Premier League gagnent leur place non désirée dans ce groupe des pires d’Europe, alors qui sont-elles? talkSPORT.com a un regard plus profond.

Burnley est sur une série de trois matchs de Premier League sans but 10. Spezia Calcio

Les hommes de Thiago Motta ne sont même pas dans la zone de relégation en Serie A mais le manque de points du club en dessous d’eux les a propulsés à la dixième place.

Spezia a 12 points après 17 matchs cette saison – le même nombre et le même nombre que Getafe mais avec une différence de buts bien inférieure avec un -21 non désiré ce trimestre !

9. Saint-Etienne

L’ancienne équipe de Ligue 1 de Claude Puel a également le même nombre de points que l’équipe italienne Spezia et l’équipe espagnole Getafe avec les trois clubs enracinés sur 12 cette saison.

Cependant, la nouvelle équipe de Pascal Dupraz, qui est en bas de son classement national, a disputé 18 matchs – un de plus que les deux autres – et prend la neuvième place.

8. Burnley

L’équipe de Sean Dyche se retrouve assez durement dans cette liste après avoir joué moins de matchs que le reste de ses rivaux indésirables.

Mais il n’en demeure pas moins que les Clarets n’ont réussi à récolter que 11 points après 15 matchs – avec une seule victoire toute la saison.

Eddie Howe fait face à une grande tâche pour redresser la fortune de Newcastle 7. Newcastle

Les Toon se trouvent un point au-dessous de Burnley dans le tableau de la Premier League et un point au-dessous de la tenue Turf Moor dans cette liste également.

L’équipe d’Eddie Howe ne devance que le dernier club de Norwich à la différence de buts, n’ayant réussi que 10 points en 16 matchs, dont une seule victoire.

6. Gênes

L’équipe d’Andriy Shevchenko ne devance Cagliari qu’à la différence de buts, les deux équipes affichant des records identiques en Serie A cette saison.

Les deux équipes ont récolté 10 points en 17 matchs, dont une victoire, sept nuls et neuf défaites.

5. Cagliari

Les hommes de Walter Mazzarri ont offert à Gênes leur seule victoire de la saison en Seria A en septembre et sont désormais juste en dessous d’eux dans la zone de relégation.

Cagliari et Gênes ont tous deux concédé 34 buts dans l’élite lors de leur mauvais début de campagne, mais ces derniers n’en ont marqué qu’un de plus pour les maintenir au-dessus.

Norwich a subi une nouvelle défaite à domicile contre Aston Villa 4. Norwich

Les Canaries ont glissé sous les deux équipes italiennes après leur défaite 2-0 à domicile contre Aston Villa mardi.

Le résultat signifie que l’équipe de Dean Smith est restée à égalité avec Cagliari et Gênes avec 10 points, mais leur différence de buts de -26 s’est avérée coûteuse même si Norwich a remporté plus de matchs cette saison.

3. Levante

Les Frogs sont enracinés au fond de la Liga avec seulement huit points après 17 matchs – les laissant 34 derrière les leaders du Real Madrid !

Levante est également la seule équipe des cinq meilleures ligues européennes à ne pas avoir remporté un seul match de championnat toute la saison avec huit nuls et neuf défaites.

2. Salerne

Salernitana n’est revenu en première division italienne que cette année après une absence de 23 ans, mais la saison a été difficile jusqu’à présent avec seulement huit points en 17 matchs.

Le club a limogé Fabrizio Castori en octobre après une série de mauvais résultats et bien qu’ils aient goûté à la victoire à deux reprises cette saison, 13 défaites les ont laissés en bas de la Serie A avec une différence de buts de -26.

.

Greuther Furth espère que Karius pourra les aider à rester en Bundesliga 1. Greuther Furth

Et enfin en bas du tableau avec seulement quatre points après 15 matchs, le club de Liverpool, Karius, semble prêt à rejoindre.

Les Cloverleaves sont également de retour dans la première division de leur pays respectif après une longue absence cette année, mais ils sont au fond de la Bundesliga.

Pourtant, le vent pourrait commencer à tourner avec Furth remportant sa première victoire de la saison avec une victoire étroite 1-0 sur l’Union Berlin la dernière fois.

