Lorna Shore sort le clip de son nouveau single “To The Hellfire”

RIVE LORNA a sorti le clip officiel de la chanson “Au feu de l’enfer”. Le morceau est tiré du prochain EP du groupe, “…Et je retourne au néant”, qui est dû le 13 août via Century Media Records.

“Au feu de l’enfer” est le premier morceau présentant RIVE LORNAla nouvelle voix de, UN RÉVEIL EN PROVIDENCE leader Will Ramos, un ami de longue date et vétéran de la scène qui a donné naissance au groupe.

Pour RIVE LORNA, le triumvirat des chansons au cœur de “…Et je retourne au néant” ne sont rien de moins qu’un exorcisme – et un plongeon dans quelque chose de plus sombre.

“Enfin ravi de divulguer toutes ces informations à tout le monde”, déclare RIVE LORNA guitariste Adam De Micco. “Cela fait un an et demi de silence de notre côté et aujourd’hui est un jour où nous ne pouvons pas nous taire à ce sujet – pour pouvoir annoncer notre nouveau chanteur Will Ramos, un tout nouvel EP, et pour enfin recommencer à jouer des concerts.

“Volonté rempli pour nous en Europe et au cours de l’année dernière, nous avons décidé de faire trois chansons pour voir comment serait l’ajustement. Ce qui nous amène à notre EP ‘…Et je retourne au néant’. L’EP comprend trois chansons qui, selon nous, résument et identifient le groupe d’une manière qui nous semble appropriée. Chaque chanson est unique par rapport à la suivante et affiche les caractéristiques de qui nous sommes en tant que groupe. En plus de cela, nous jouerons des spectacles soutenant la sortie de l’EP. Voici le prochain chapitre de RIVE LORNA.”

RIVE LORNA a commencé ce qui devait être à la fois un essai par le feu et un tour de victoire sur l’Europe “Visages de la mort” tournée, avec en tête d’affiche des métalleux extrêmes polonais DÉCAPITÉ. Ils ont tenu bon et ont conquis les foules pour faire face au défi de l’annulation de la tournée et d’un continent éloigné alors que le monde s’arrêtait au milieu de la propagation des incendies de forêt de COVID-19. A cette époque, les graines de “…Et je retourne au néant” ont été semées. Alors que le monde se verrouille, le guitariste Adam De Micco, le batteur Austin Archey, Ramos et guitariste Andrew O’Connor plongé plus profondément dans les instincts créatifs qui ont initialement fait RIVE LORNA un incontournable de la scène metal extrême. Orné d’œuvres d’art du célèbre peintre polonais Mariusz Lewandowski, “…Et je retourne au néant” réaffirme RIVE LORNAla concentration et l’intensité créatives de. Faire équipe à nouveau avec le producteur Josh Schroeder à Studios impressionnants aléatoires à Midland, Michigan, le groupe était prêt à passer à l’étape suivante. Les trois morceaux de l’EP — “Au feu de l’enfer”, “De l’Abîme” et la chanson titre — sont la preuve que RIVE LORNA ne poursuit pas simplement leur héritage enflammé; ils le rallument et enflamment de façon spectaculaire leur héritage même.

RIVE LORNA est Andrew O’Connor (guitares), Will Ramos (voix), Adam De Micco (guitare) et Austin Archey (tambours).



