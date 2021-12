Lorne Michaels envisagerait la retraite de « SNL »

Cinquante est un joli chiffre rond, surtout dans l’esprit du producteur exécutif de Saturday Night Live Lorne Michaels. La légende de la télévision, qui était membre de la classe Kennedy Center Honors 2021, a déclaré qu’il prévoyait de rester au moins jusqu’à la saison 50 avant de prendre éventuellement sa retraite. Michaels, 77 ans, a créé SNL pour NBC en 1975, aidant depuis à lancer la carrière d’innombrables stars de la comédie.

Sur CBS This Morning, Gayle King a demandé à Michaels s’il ne songeait toujours pas à prendre sa retraite. Il s’est engagé à superviser l’émission au moins jusqu’en 2024, date à laquelle elle entame sa saison du 50e anniversaire. « J’aimerais voir cela jusqu’au bout, et j’ai le sentiment que ce serait un très bon moment pour partir », a déclaré Michaels. « Mais voici le point: je ne veux pas que la série soit jamais mauvaise. J’y tiens trop profondément. C’est le travail de ma vie. Alors, je vais faire tout ce que je peux pour la voir continuer et bien continuer . »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible pour SNL de survivre sans lui, Michaels a répondu « bien sûr » que c’était possible. Michaels n’était pas disposé à partager qui pourrait être son remplaçant. « J’ai une idée de où nous allons avec ça, vous savez », a-t-il déclaré à King, avant d’ajouter: « Je ne vais pas en parler – c’est dans trois ans! » King lui a même demandé les initiales de son remplaçant, mais Michaels a refusé catégoriquement.

Ce n’était pas la première fois que Michaels mentionnait sa retraite après la saison 50. « Mon plan, je ne suis pas sûr de le mener à terme, mais mon plan est d’être ici pour le 50e (anniversaire) », a déclaré Michaels à Willie Geist. en octobre 2020. « Et à ce stade, je pense que je mérite vraiment de m’éloigner. »

SNL a été lancé en 1975 après que le vice-président de la programmation de fin de soirée de NBC, Dick Ebersol, eut été invité à proposer une nouvelle programmation pour la plage horaire du samedi soir. Michaels était le showrunner jusqu’en 1980 quand il est parti et a été remplacé par Jean Doubanian, qui n’a duré qu’une saison. Ebersol a pris le relais jusqu’au retour de Michaels en 1985. Il dirige la série depuis.

Lorsque le 40e anniversaire de la série a eu lieu, Michaels a pris conscience de l’influence et de l’importance de SNL. « Je pense que pour la première fois, cela m’a vraiment touché à l’occasion du 40e anniversaire … juste en voyant toutes les générations de la série », a déclaré Michaels à King. « Vous ne pouvez pas mettre dans le casting quelqu’un en qui vous n’avez pas une confiance totale. Vous ne savez peut-être pas comment cela va se passer, mais vous voulez que cette décision soit d’un cœur pur. »

Michaels a reçu sa médaille d’honneur du Kennedy Center le 4 décembre, aux côtés de l’auteur-compositeur-interprète Joni Mitchell, du fondateur de Motown Berry Gordy et du chanteur d’opéra Justino Diaz. La cérémonie sera diffusée sur CBS le mercredi 22 décembre à 21 h HE. Il sera également disponible en streaming sur Paramount+.