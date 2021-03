Loro Piana lance le sac de déclaration – WWD

MILAN – Loro Piana est prêt à laisser une marque dans la catégorie des accessoires de luxe, traduisant ses valeurs et son savoir-faire en un nouveau sac à main.

Appelé Sesia, le sac porte le nom de la vallée qui abrite le siège de Loro Piana et de la rivière qui la traverse. Les courbes sinueuses de la rivière et ses formes organiques de design italien moderniste ont inspiré les formes courbes du sac, a expliqué Fabio D’Angelantonio, PDG de l’entreprise.

«Il est très important d’entrer dans la catégorie des sacs à main avec un design qui est en phase avec le vocabulaire esthétique de la marque», a déclaré D’Angelantonio dans une interview exclusive. L’objectif, a-t-il dit, «était de traduire les caractéristiques de la marque et son élégance intemporelle» en un sac qui se caractérise par «une douceur des formes et la grâce du design». Il a exprimé sa fierté du résultat final du Sesia, qui, selon lui, se démarque par rapport aux précédents sacs Loro Piana qui n’étaient que des «articles complémentaires».

Le Sesia est conçu pour télégraphier «l’élégance intemporelle, le design et le style de vie italiens, qui ont toujours fait partie de la tradition Loro Piana. Nous aimons penser que la forme sera immédiatement reconnaissable. Il y a harmonie et élégance sans effort en phase avec la marque. La beauté est dans la simplicité », a déclaré D’Angelantonio.

Loro Piana a adopté pendant des années une approche discrète de ses campagnes publicitaires et de sa communication, mais pour lancer le Sesia pour le printemps 2021, il véhicule un message fort avec l’aide du photographe David Sims et de trois femmes aux personnalités éclectiques: Natalia Vodianova, également connue pour ses initiatives philanthropiques; L’ingénieur et mannequin français djiboutien Malika Louback et l’actrice chinoise Tong Liya. «Ce sont des femmes internationales, passionnées et engagées et chacune d’entre elles interprète l’esprit de Sesia à sa manière», a observé D’Angelantonio, notant que toutes portent les fameuses mailles douces de la marque pour transmettre davantage le message du toucher. Ils incarnent les clients de Loro Piana, leur démographie diversifiée, qui «partagent une volonté de qualité».

Développé au cours des deux dernières années, un sac Sesia nécessite 12 jours de travail, dont 11 consacrés à la sélection et au traitement du cuir, et implique jusqu’à 20 artisans et techniciens. Il est conçu et produit en interne, a fait remarquer l’exécutif.

D’Angelantonio a déclaré avec fierté que les matériaux sont «rigoureusement sélectionnés» et comprennent un cuir de veau lisse entièrement certifié selon les normes environnementales les plus élevées et un cuir grainé mat, qui a une texture spéciale obtenue grâce à l’action combinée de la chaleur et de la vapeur, qui agit également sur le couleurs, créant un effet délicat et distinctif, comme si «évaporé», a déclaré le PDG.

Des peaux précieuses telles que l’alligator sont également disponibles et D’Angelantonio a noté qu’un service sur commande est disponible pour une personnalisation personnelle.

Tout le cuir d’agneau et de veau utilisé dans le sac Sesia est certifié selon les normes élaborées par le Leather Working Group, une organisation internationale à but non lucratif qui vise à réduire l’impact environnemental de l’industrie du cuir grâce à l’évaluation des aspects de la gestion des tanneries , comme la traçabilité des matières premières et l’utilisation de produits chimiques. La recherche de peaux de qualité est en ligne avec la recherche constante de Loro Piana pour les meilleurs matériaux, du bébé cachemire au Gift of Kings, qui est une laine exclusive d’un diamètre de seulement 12 microns.

De plus, les colles utilisées pour composer Sesia sont à base d’eau et ne contiennent pas de solvants. D’Angelantonio a déclaré que la production de Sesia nécessitait «d’intensifier notre organisation, en apportant une nouvelle direction et des compétences en interne».

D’Angelantonio a souligné qu’une attention égale était portée à l’intérieur du sac, avec une doublure en daim très doux et lisse. «Nos clients savent à quel point le toucher est important lorsqu’ils apprécient nos tissus et nous voulons que ce sens soit tout aussi important lorsqu’ils apprécient le sac», a-t-il proposé. D’Angelantonio a longtemps cru que le toucher est le sens le plus important pour apprécier pleinement la marque.

L’écusson Loro Piana apparaît en bas à droite sous la forme d’un bouton en émail de la même teinte que le cuir. Les cadenas et les sangles, en cuir assorti ou en tissu Suitcase Stripe, permettent des interprétations supplémentaires.

La palette de couleurs est délicate, inspirée de la nature de la vallée de Sesia, allant du rose ou du blanc au jaune bouton d’or – une fleur typique de la région – eucalyptus et vert forêt, orange brûlé et bleu marine.

Le sac sera déployé avec des fenêtres dédiées à partir de ce week-end dans les produits phares de villes comme Pékin; Shanghai; Dubai; Londres; Paris; Milan; Genève; Séoul; New York; Los Angeles et Hong Kong, mais sera disponible dans le monde entier dans les magasins Loro Piana, qui totalisent 182, et sur Net-a-porter.

Sesia se vend entre 2.500 euros et 4.500 euros, avec un prix moyen entre 3.000 euros et 3.500 euros. Les prix grimpent jusqu’à 25 000 euros ou 30 000 euros lorsque l’alligator et d’autres peaux précieuses sont employés.

D’Angelantonio a déclaré que Loro Piana s’appuie sur «une clientèle très fidèle, qui comprend l’importance de la qualité», et que les dépenses locales ont aidé tout au long des verrouillages alors que les flux touristiques diminuaient, en particulier en Europe et aux États-Unis. l’expansion numérique, a présenté nos produits aux clients confortablement installés à la maison », a-t-il déclaré. «Nous avons beaucoup appris au cours de l’année écoulée, intensifié nos lancements pour satisfaire les envies du moment et nous nous sommes concentrés sur notre storytelling dans le but de satisfaire nos clients.»

Loro Piana a également bénéficié d’une «forte envie de cocooner» à la maison, voyant «une explosion d’intérêt» pour les tissus de la maison et le loungewear.

Loro Piana est contrôlée par LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.