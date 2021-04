Lorraine Kelly obligée de s’excuser après que les téléspectateurs aient repéré une erreur à l’antenne

Lorraine Kelly a été obligée de s’excuser après que les téléspectateurs aient signalé une erreur à l’antenne lors de l’émission de mercredi.

La présentatrice apparaissait sur son programme ITV lorsqu’elle a adressé des commentaires de fans, qui signalaient une faute de frappe lors d’un article de presse.

L’émission se concentrait sur l’arrivée surprise de Tom Cruise dans le Yorkshire du Nord pour filmer la dernière Mission Impossible à l’époque.

Au lieu de «Yorkshire», la bannière indiquait «Yorkhire» – et cela n’est pas passé inaperçu.

Les fans ont rapidement signalé l’erreur, obligeant Lorraine à s’excuser.

«En tant que personne du nord-est, je suis offensé par… le fait que la personne qui tape les légendes de l’écran a mis« Yorkhire »et non Yorkshire», a déclaré un spectateur.

Les téléspectateurs ont rapidement signalé l’erreur (Image: ITV)

#lorraine @reallorraine @lorraine comme quelqu’un du nord-est Je suis offensé par la façon dont vous prononcez Yorkshire ð ??????… Et aussi par le fait que la personne qui tape les légendes de l’écran a mis «Yorkhire» et pas Yorkshire ð ???? ð ?????? ð ?? ¤¦ð ???? »â ???? â ???? ï¸ ?? – Charlie (@ Charlie017463) 21 avril 2021

La prononciation du Yorkshire par Lorraine est plus choquante que l’erreur d’orthographe ð ?? ¤¦ð ???? ¼â ???? â ???? ï¸ ?? #lorraine – Alicia Hodgson (@ Alicia1985) 21 avril 2021

Après avoir signalé l’erreur, Lorraine a plaisanté en disant que «le responsable a été fouetté».

“ Je dois présenter de grandes excuses à tout le monde dans le Yorkshire parce que nous l’avons mal orthographié ”, a déclaré le présentateur.

Elle a ajouté: “C’était juste un bout de machine à écrire … merci de nous l’avoir fait savoir.”

Cela vient après que l’icône hollywoodienne Tom et Hayley Atwell ont été vus en train de filmer pour Mission: Impossible 7 dans le Yorkshire du Nord par des habitants.

Les acteurs et leur équipe de tournage sont descendus dans la ville de Pickering pour filmer les scènes du prochain film.

Lorraine s’est excusée pour l’erreur de l’émission de mercredi (Photo: ITV)

Pendant ce temps, Lorraine a clairement apprécié la réouverture des pubs à travers le pays cette semaine et a célébré en abattant un coup comme une légende absolue.

La présentatrice avait hâte de passer du temps dans un café en plein air alors qu’elle a pris une photo pour célébrer l’assouplissement des restrictions de verrouillage lundi et a partagé un clip sur Instagram.

Lorraine est diffusée en semaine à 9h sur ITV.

