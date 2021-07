Lorraine Lewis dit que “ce n’était pas si difficile d’une décision” de rejoindre Vixen

Dans une nouvelle interview avec The SDR Show, Lorraine Lewis a expliqué comment elle est devenue la nouvelle chanteuse principale de RENARDE suite au départ de Janet Gardner. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ce qui est fou, c’est que, honnêtement, la veille Roxy [Petrucci, drums] m’a appelé pour rejoindre, j’avais en fait contacté mon agent de réservation pour lui dire que j’en avais fini avec [my longtime band] FEMME FATALE. J’en avais juste assez, beaucoup sur mes épaules. J’ai un très bon travail de jour, l’amour de ma vie. Et j’étais juste, comme, nous avons eu une très bonne course – six ans avec les filles – et je me sentais juste fini. Et donc je l’ai appelé pour lui dire. Et dès le lendemain Roxy m’appelle et me demande si je serais le chanteur principal de RENARDE. C’est, honnêtement envers Dieu, comment cela s’est passé. Et je me suis dit : ‘C’est tellement bizarre. Parce que je viens d’appeler [my booking agent] hier soir et je lui ai dit que j’avais fini. C’était donc l’une de ces choses. j’en avais vraiment fini avec FEMME. J’avais fait une bonne course et j’étais prêt à dire au revoir. Et Roxy appelé et je lui ai dit que j’avais terminé. Elle m’a dit : ‘Que veux-tu dire par ‘fait’ ?’ Je suis, comme, ‘J’ai fini.’ Elle est, genre, ‘Fait quoi ?’ Et alors j’ai dit, ‘J’en ai fini avec FEMME. J’en ai fini avec le chant. Je vais juste me détendre. Et elle dit : ‘Non, tu ne l’es pas. tu vas rejoindre RENARDE.’ Et donc elle a présenté ce qui se passait. Et je lui ai dit que j’allais y réfléchir, parler avec mon mari, comprendre, et m’assurer que je pourrais frapper certaines de ces notes montantes qui RENARDE était célèbre pour. Et quand j’ai senti que je pouvais le faire, et [once] tout s’est mis en place, j’ai appelé et j’ai dit : « Faisons-le ». La décision n’a donc pas été si difficile. j’avais vraiment mis FEMME au lit à ce moment-là.”

Lorraine a également confirmé que RENARDE travaillait sur du matériel pour un nouvel album studio

“L’année dernière, les choses ont été tellement décousues avec tout le monde vivant partout et incapable de voyager [due to the pandemic],” elle a dit. “Britt [Lightning, a.k.a. Brittany Denaro; guitar] et j’ai été assez bon pour me réunir sur Zoom et arranger les choses. Roxy a écrit. Nous avons tous été séparés, puis ensemble aussi. Les choses sont donc en marche. Nous ne sommes pas prêts à sortir quoi que ce soit pour le moment. Mais j’espère que maintenant que nous allons démarrer les concerts, la colle recommencera et nous pourrons enregistrer des trucs ensemble en tant que groupe.”

Lewis a poursuivi en disant qu’elle est « tellement ravie d’être la chanteuse de RENARDE. Je suis tellement contente de perpétuer l’héritage du groupe”, a-t-elle déclaré. “Je suis donc honorée. Et je veux juste continuer à rocker.”

Avant de rejoindre officiellement RENARDE en janvier 2019, Lewis avait déjà joué avec le groupe en mars 2018 à Durant, Oklahoma alors que Gardner se remettait d’une opération.

Gardner, Petrucci et Ross sont considérés comme faisant partie de RENARDEla gamme classique de , avec le guitariste fondateur Jan Kuehnemund, décédé d’un cancer en octobre 2013.

Gardner a contribué les voix principales à RENARDEalbums studio les plus réussis commercialement de — “Renarde” (1988), “Rev It Up” (1990) et “Mandarine” (1998) – ainsi que la dernière sortie du groupe, l’album live de 2018 « feu vif ».



