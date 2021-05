Lorraine reçoit de nouvelles plaintes pour des photos de l’Himalaya “ Photoshoppées ” ⋆ .

Le programme de Lorraine a reçu des plaintes concernant une photo de l’Himalaya (Photo: ITV)

Le programme de Lorraine Kelly a reçu des plaintes concernant une photo de l’Himalaya qui a été diffusée dans son émission le mois dernier.

Dans l’épisode du 22 avril, le présentateur interviewe le producteur Mike Gunton, qui a travaillé sur le documentaire The Year Earth Changed.

Au cours de la conversation, ils ont parlé de deux images qui ont été montrées côte à côte de l’Himalaya, visibles à l’arrière-plan d’une photo saisissante.

Lorraine a déclaré: “ Nous voyons l’Himalaya avant et après. Avant les gens au Pakistan [sic] ne pouvait pas les voir.

«Vous pouvez y voir l’écran partagé. C’était avant quand c’était juste comme le smog, puis regardez ça, des vues cristallines. Remarquable n’est-ce pas?

Cependant, les téléspectateurs ont contesté les images, affirmant sur Twitter qu’elles avaient été “ photoshoppées ” et notant que certaines parties des images se trouvaient exactement au même endroit dans les deux.

Cette image scindée a été discutée sur Lorraine le mois dernier (Photo: ITV)

‘Comment la terre a-t-elle changé dans le verrouillage #lorraine cette photo a exactement le même lavage sur la ligne à un an d’intervalle? Photoshopped je pense? a déclaré un spectateur.

Un autre a tweeté: “C’est la même photo retouchée .. comme vous pouvez clairement le voir des mêmes personnes exactes dans les deux coins en bas à droite.”

“Avant” et “après” l’image de l’Himalaya après le verrouillage .. #lorraine c’est exactement la même image “lire un autre commentaire.

Un spectateur s’est plaint: “ Si ces images du smog et de l’Himalaya sont authentiques, pourquoi les deux hommes en bas sont-ils tous les deux là? Avec des mois d’intervalle, ils ne seraient pas exactement au même endroit?

Un porte-parole de l’Ofcom a déclaré à Metro.co.uk qu’ils avaient reçu 112 plaintes concernant l’épisode depuis sa diffusion.

ITV a précédemment déclaré à propos des plaintes: “ Les images utilisées sont tirées directement du documentaire de David Attenborough The Year the Earth Changed.

“ L’avant et l’après ont été saisis à l’écran pour montrer la différence, comme le montre l’animation dans le documentaire. ”

Le documentaire montre clairement que l’image «après» est modifiée et le photographe Anshul Chopra – qui l’a prise – explique comment il a capturé la photo de l’Himalaya.

Lorraine est diffusée en semaine à 9h sur ITV.

