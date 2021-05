Lors de la configuration d’un Mac au travail, Kandji Liftoff vise à créer l’expérience parfaite du premier jour

Kandji a dévoilé son dernier ajout à sa plate-forme de gestion des appareils mobiles Apple. Kandji Liftoff a été conçu pour créer l’expérience parfaite du premier jour lors de la configuration d’un Mac au travail. En utilisant Kandji Liftoff, les services informatiques peuvent automatiquement prendre un Mac sans boîte et le configurer avec toutes les bonnes applications, paramètres et contrôles de sécurité en place avant que l’utilisateur se connecte pour la première fois.

Liftoff est un moyen élégant et moderne de configurer un nouveau Mac. Il a été conçu pour faire de l’expérience initiale vécue par un utilisateur lors de la première configuration d’un nouveau Mac quelque chose de spécial, tout en automatisant autant que possible pour l’administrateur. Adam Pettit, cofondateur et PDG de Kandji

J’ai eu un aperçu de Kandji Liftoff la semaine dernière et j’ai été extrêmement impressionné par la rationalisation de l’expérience de configuration de macOS pour une nouvelle machine. L’une des principales faiblesses de nombreuses solutions MDM est que l’utilisateur ignore souvent ce qui se passe pendant le processus de configuration.

Avec Kandji Liftoff, les services informatiques peuvent automatiser autant que possible pour s’assurer qu’un nouveau Mac est entièrement configuré. Tous les paramètres, applications et contrôles de sécurité requis par l’entreprise sont en place avant que l’employé ne commence à utiliser la machine et réduit les tickets d’assistance.

Lorsqu’un Mac est inscrit pour la première fois dans Kandji, un certain nombre de paramètres importants sont fournis, des applications sont installées et des contrôles de sécurité sont configurés. Nous voulions offrir une expérience formidable à l’utilisateur final et partager des informations sur tout ce qui se passe immédiatement après l’inscription afin qu’il sache quand son ordinateur est prêt à être utilisé. Weldon Dodd, vice-président des solutions chez Kandji

L’un des aspects de Kandji Liftoff que j’ai adoré regarder en action était la gestion robuste des erreurs et la récupération pour des cas tels que la batterie faible, la perte d’accès au réseau ou le redémarrage requis.

Les administrateurs informatiques peuvent personnaliser l’écran de réussite que les utilisateurs voient lorsque leur nouveau Mac est configuré et prêt à être utilisé. Ils ont un seul endroit où aller pour toutes les ressources dont ils pourraient avoir besoin, y compris Kandji Self Service, des liens d’aide, des ressources en ligne, et plus encore.

Kandji Liftoff sera disponible dans quelques semaines pour que les services informatiques commencent à mettre en œuvre leurs workflows de déploiement de périphériques.

