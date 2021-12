Lors de l’audience de libération conditionnelle, David Gilbert a décrit le parcours radical

L’ancien radical de Weather Underground, David Gilbert, a décrit son parcours d’activiste non-violent des années 1960 à révolutionnaire potentiel lors d’une audience de 4 heures et demie devant le comité de la commission des libérations conditionnelles de l’État de New York qui a approuvé sa libération conditionnelle en octobre, 40 ans après avoir servi de refuge. chauffeur dans le vol raté de Brink’s qui a fait trois morts et plusieurs autres blessés.

« Le changement pour moi est intervenu après l’assassinat de Martin Luther King », a déclaré Gilbert à un panel de trois membres lors de son audience de libération conditionnelle le 19 octobre au centre correctionnel de Shawangunk dans la vallée de l’Hudson.

La transcription de 171 pages de l’audience de libération conditionnelle a été publiée jeudi par l’Associated Press en réponse à une demande d’accès à l’information. Les noms des personnes et d’autres détails ont été expurgés.

Gilbert, qui a maintenant 77 ans, a déclaré aux commissaires aux libérations conditionnelles que lorsque des émeutes ont éclaté dans des villes des États-Unis après le meurtre de King en 1968 et les meurtres d’autres militants des droits civiques, « c’est à ce moment-là que j’ai abandonné la philosophie non-violente ».

Gilbert et d’autres anciens membres du Weather Underground radical ont rejoint les militants de l’Armée de libération noire lors du vol de voiture blindée du 20 octobre 1981 près de la communauté de Nyack sur la rivière Hudson. Le garde de Brink Peter Paige et deux policiers de Nyack, le Sgt. Edward O’Grady et l’officier Waverly Brown ont été tués dans le hold-up de 1,6 million de dollars et la fusillade qui a suivi.

Bien que non armé, Gilbert a été accusé de vol et de meurtre pour son rôle dans le crime et condamné à 75 ans de prison à vie.

Gilbert est devenu éligible à la libération conditionnelle lorsque sa peine a été commuée par l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo juste avant qu’il ne quitte ses fonctions en août. Cuomo, en annonçant la commutation, a déclaré que les condamnations de Gilbert « étaient liées à un incident dans lequel il était le conducteur, pas le meurtrier ».

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 23 novembre 1981, des représentants de la loi escortent un David Gilbert menotté, deuxième à gauche, du tribunal du comté de Rockland à New City, NY (AP Photo/David Handschuh, File) (AP)

La commission a accordé à Gilbert la libération conditionnelle le 26 octobre et il a été libéré de prison le 4 novembre.

L’avocat de Gilbert, Steve Zeidman, a déclaré jeudi que Gilbert était reconnaissant envers la commission des libérations conditionnelles et s’adaptait à la vie en dehors de la prison. « Le conseil d’administration doit être félicité pour s’être concentré sur le présent plutôt que sur le passé », a déclaré Zeidman.

La libération de Gilbert a été défendue par des partisans, dont son fils, le procureur du district de San Francisco, Chesa Boudin, mais s’est heurtée à l’opposition des groupes chargés de l’application des lois et des membres des familles des victimes de Brink.

« L’ancien gouverneur Andrew Cuomo et la Commission des libérations conditionnelles devraient avoir honte d’avoir permis à ce terroriste national de se promener librement dans nos rues », a déclaré Ed Day, directeur du comté de Rockland, lorsque Gilbert a obtenu la libération conditionnelle en octobre. « Il n’y a aucune raison pour que David Gilbert n’ait pas à faire face à toutes les conséquences de ses crimes odieux, peu importe le temps qui s’est écoulé. »

Gilbert a exprimé à plusieurs reprises son chagrin pour les victimes lors de son audience de libération conditionnelle.

« Je veux dire, rien ne répare l’horreur et les dommages du crime, rien », a déclaré Gilbert. Il a dit que rien ne compensait ce que « les familles ont vécu, les femmes sans mari et les enfants sans père et, comme vous l’avez souligné, un certain nombre d’autres personnes blessées, le sentiment de sécurité de toute une communauté est brisé, alors la justice dans ce sens, il n’y a aucun moyen de réparer cela ou de compenser cela. «

Chesa Boudin montré avec son père David Gilbert dans la prison à sécurité maximale où il purge sa peine pour le meurtre d’un gardien de Brinks et de deux policiers lors d’un braquage par le groupe radical, The Weather Underground. (Photo de Ralf-Finn Hestoft/Corbis via .) (Photo de Ralf-Finn Hestoft/Corbis via .)

Au cours de l’audience, qui a duré quatre heures et demie selon l’un des commissaires, Gilbert a passé en revue son histoire en tant qu’adolescent partisan du mouvement des droits civiques et militant étudiant de l’Université de Columbia qui s’est radicalisé de plus en plus et a rejoint le Weather Underground, un militant scission du groupe militant Students for a Democratic Society.

Au moment du vol du Brink’s, Gilbert avait vécu dans la clandestinité pendant plusieurs années et vivait sous des noms d’emprunt pour échapper à la loi alors que ses collègues radicaux planifiaient des bombardements d’installations gouvernementales. Gilbert a déclaré que son rôle était principalement celui d’éducateur, dirigeant des classes et des groupes de discussion tandis que d’autres fabriquaient des bombes.

La partenaire de Gilbert à l’époque, Kathy Boudin, a également été condamnée pour le vol qualifié du Brink’s et a été libérée de prison en 2003. Chesa Boudin était un bambin lorsque ses parents ont été arrêtés.

« En fait, nous avons déposé notre fils – vous savez, la créature la plus adorable du monde – l’a déposé chez une baby-sitter et lui a dit que nous reviendrons dans quelques heures », a déclaré Gilbert à la commission des libérations conditionnelles.

Chesa Boudin a été élue procureure de district de San Francisco en 2019 dans le cadre d’une vague nationale de procureurs progressistes déterminés à réformer le système de justice pénale. Il fait face à une élection de rappel en juin, stimulée par des critiques qui disent qu’il n’a pas poursuivi les récidivistes et leur a permis de commettre plus de crimes.