Lorsque David Haye s’est battu contre Deontay Wilder et que des clips vidéo ont été publiés en préparation du combat annulé de Tyson Fury en 2013

David Haye a déclaré qu’il pensait que Deontay Wilder était “ le poids lourd le plus dur de tous les temps ” après son combat avec lui en 2013.

À l’époque, l’ancien champion du monde britannique utilisait le futur roi américain WBC pour se préparer à son combat annulé plus tard avec Tyson Fury.

David Haye

Wilder et Haye se sont affrontés tout au long du camp de Haye pour Fury

Wilder était au camp aux côtés de Mariusz Wach, Richard Towers et de l’espoir croate chaud Filip Hrgovic – qui est maintenant l’un des meilleurs prétendants.

Des images ont ensuite émergé de Wilder combattant Hrgovic, tandis que de brefs clips sont sortis qui semblaient donner à Haye une belle apparence sur le ring avec Wilder.

Cependant, le Britannique a ouvertement admis qu’il avait eu du mal à combattre son ennemi américain.

Haye a déclaré à BT Sport avant le match revanche de Wilder avec Fury l’année dernière: «Je pense vraiment qu’il est le poids lourd le plus dur jamais frappé.

De brefs clips Les sessions de Wilder et Haye sont en ligne

«Cela ressemble à une exagération.

«J’ai été frappé par Wilder en combat – et j’ai été frappé par Wladimir Klitschko au menton avec des gants de 10 onces – il y avait plus d’effet lorsque Wilder me frappait sur le dessus de la tête avec des gants de 18 onces avec moi portant un casque.

«Ce n’était même pas propre, il regardait, mais je le ressentais davantage. Je me souviens avoir pensé après la première fois que je l’ai combattu: «Ce type va faire quelque chose.

«Il était sauvage, partout mais le pouvoir.

Ciel

Haye vs Fury n’est jamais arrivé

«Une chose que personne ne mentionne vraiment est la résistance aux coups de poing de Deontay Wilder.

«Il peut prendre une photo. Je lui faisais des fouilles; Je l’ai un peu bourdonné et il est revenu en redemandant.

«Non seulement c’est un bon menton, mais son pouvoir de récupération est excellent, la plupart des gens que vous les frappez d’un seul coup, leurs jambes vont un peu et elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Il est tout de suite revenu dessus.

«Je me souviens avoir pensé qu’il pouvait frapper et qu’il pouvait prendre un coup, donc une fois qu’il a mis sa technique à niveau, ce qui est le cas maintenant, je savais qu’à partir de là, cet enfant allait être quelque chose de très, très spécial.

En fin de compte, le combat de Haye avec Fury a été reporté après que Haye ait été coupé en combat par un coude égaré de Hrgovic. Le combat a ensuite été annulé lorsqu’il a subi une blessure à l’épaule plus grave.