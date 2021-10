Lorsque Deontay Wilder a effacé Bermane Stiverne avec un brutal KO au premier tour, puis un arbitre ragdol qui tentait d’arrêter le combat

in

Deontay Wilder a envoyé une déclaration au monde de la boxe avec son KO au premier tour de Bermane Stiverne lorsqu’ils se sont battus en novembre 2017.

Le champion des poids lourds WBC de l’époque appelait à un combat d’unification avec le Britannique Anthony Joshua et a fait valoir son point de vue de manière dévastatrice.

Trois ans auparavant, Stiverne avait remporté le titre WBC que Vitali Klitschko avait laissé vacant après s’être retiré du sport.

Son premier challenger était Wilder, qui avait accumulé un record époustouflant de 38-0 (38 KO).

Cependant, lors de son premier combat pour le titre mondial, Wilder a adopté une approche différente et a sorti le Stiverne solide et durable.

Il a gagné par décision unanime pour réclamer la ceinture et, à ce jour, ce combat reste sa seule victoire aux points.

Ryan Hafey/PBC

Wilder a regardé Stiverne d’un air menaçant après le premier renversement

Lorsque le match revanche a eu lieu, Stiverne était beaucoup moins solide et durable.

Wilder a aplati le Canadien d’origine haïtienne avec une main droite droite au premier tour.

Stiverne s’est remis sur pied et a bêtement dit à l’arbitre qu’il pouvait continuer.

Wilder a posé au milieu du ring les mains baissées avant de se déchaîner à nouveau, cette fois un crochet du droit a renversé son challenger.

Ryan Hafey/PBC

L’arbitre a été soulevé de ses pieds

Stiverne se leva remarquablement une seconde fois et il sembla qu’il pourrait arriver à sonner.

Cependant, Wilder avait d’autres idées.

Il a dérapé sur le ring en découvrant qu’il ne restait que dix secondes dans le tour et a frappé son ennemi avec une combinaison finale qui l’a laissé affalé sur la toile.

L’arbitre Arthur Mercante Jr a tenté d’éloigner Wilder mais a fini par être ragdolled par le furieux champion des poids lourds, qui a conservé son titre de manière spectaculaire.

Ryan Hafey/PBC

Wilder a fait sa déclaration

Wilder a déclaré plus tard à CBS Sports : « J’étais possédé.

«À un moment donné du combat, je me suis regardé en train de fouetter cet homme.

«Je me tenais à l’extérieur de mon corps en train de me regarder et de m’observer battre cet homme.

«Chaque mouvement, ce n’était pas Deontay. C’était le ‘Bronze Bomber’ à coup sûr. C’est fou.”

