Lorsque Diego Maradona a joué pour Tottenham à White Hart Lane contre l’Inter Milan en bottes, il a dû emprunter à l’icône des Spurs Clive Allen

Diego Maradona a déjà joué pour Tottenham, et même si cela n’apparaît pas dans le livre des records, les preuves de cette nuit incroyable sont toutes là.

Près d’un an s’est écoulé depuis la mort de l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps, mais environ 30 000 fans chanceux des Spurs se souviendront tous de la nuit où il a honoré leur célèbre ancien stade de White Hart Lane.

getty

Maradona a enfilé un maillot des Spurs pour jouer avec la légende de Tottenham et son compatriote Ossie Ardiles à l’ancien White Hart Lane en 1986

Ici, talkSPORT.com examine quand l’un des meilleurs footballeurs a enfilé un maillot des Spurs.

Pourquoi? L’international argentin apparaissait dans le témoignage de son coéquipier international Ossie Ardiles, contre l’Inter en mai 1986, ce qui signifie que pendant une nuit le milieu de terrain de Tottenham était composé de Glenn Hoddle, Chris Waddle, Ardiles et Maradona, qui se sont présentés sans bottes et ont dû emprunter ceux de Clive Allen. .

« Ossie dit : « Qui prend [size] six heures et demie?’ », a rappelé Allen à Kick Off sur talkSPORT.

« Je lui dis que oui et que j’avais deux paires de bottes ; une vieille paire que j’avais portée toute la saison et une nouvelle paire que j’étais en train de casser, alors j’ai dit : » Diego, sois mon invité et prends la paire que tu veux ! «

Agissant en tant que traducteur, Ardiles a expliqué que Maradona voulait les anciens, mais après environ cinq minutes de plaidoirie d’Allen, il était convaincu d’utiliser la nouvelle paire et les a même signés pour lui après le match.

Fils du double vainqueur de Tottenham Les, Clive Allen a marqué 49 buts pour les Spurs lors de la saison 1986/87

Et Allen a également marqué le vainqueur lors d’une victoire 2-1, Mark Falco marquant l’autre.

« Je n’ai jamais joué dans un match où je me sentais comme un spectateur parce que, la nuit, Diego et Glenn étaient juste sur une autre planète », a-t-il ajouté.

«Ils étaient télépathes, et vous vouliez juste qu’ils aient le ballon. Certains des films et des compétences étaient incroyables.

Waddle était également impressionné par sa présence. « Nous disions à Ossie par la suite : « Qu’a-t-il pensé ? » », a-t-il déclaré à tottenhamhotspur.com.

« Quand nous disions cela, Maradona s’est approché de moi dans le vestiaire et m’a serré la main. Et à travers la traduction d’Ossie, il a dit « très bon joueur, il devrait jouer en Italie ».

« Je me suis dit ‘Wow, Maradona vient de dire que je suis un bon joueur’. »

S’adressant à talkSPORT après le décès de son ami, Ardiles a rappelé un homme qui savait qu’il était quelque chose de spécial, tout en restant humble.

«Je connaissais Diego depuis mon plus jeune âge et je savais exactement quelles étaient toutes ses luttes. De tous les problèmes qu’il a eus, ils étaient en dehors du terrain.

«Quand il est entré sur le terrain, il était la personne la plus heureuse du monde, car personne ne pouvait toucher Diego.

« Il savait qu’il était le meilleur et il avait des kilomètres d’avance sur le reste des joueurs.

« Oui, il venait d’un milieu pauvre en Argentine mais il n’a jamais oublié d’où il venait. Il aidait tout le temps les personnes les plus pauvres de la société, sa famille, et après ça tout le monde.

Le match, disputé quelques mois avant le Mexico ’86, a vu Maradona demander par Martin Tyler s’il pouvait envisager des problèmes si l’Angleterre et l’Argentine se rencontraient lors de la prochaine Coupe du monde, compte tenu de l’accueil tonitruant qu’il a reçu des fans à l’intérieur du stade.

Maradona a dit qu’il ne pouvait pas…

C’est Football Shirt vendredi 19 novembre où vous êtes encouragé à porter votre haut préféré au nom de la collecte de fonds pour le Bobby Moore Fund et même à gagner des prix incroyables