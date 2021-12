Lorsque la légende de la WWE Shawn Michaels a déclaré son allégeance aux vainqueurs du titre de Premier League ‘The Blackburn’ et son amour pour Alan Shearer

Shawn Michaels est célèbre pour beaucoup de choses dans le monde de la lutte et sa vie a été un livre ouvert pour beaucoup.

De devenir M. WrestleMania et le Show Stopper sur le ring aux batailles contre l’alcool et au-delà, les fans pensent qu’ils connaissent assez bien Heartbreak Kid; mais saviez-vous qu’il soutient Blackburn Rovers ?

Shawn Michaels est un fan de Blackburn, qui l’aurait cru ?!

Avant le match de West Ham du 30 avril 1995 avec les Blackburn Rovers, Sky Sports a réussi à interviewer Michaels qui était arrivé au stade pour voir l’action.

« Je suis ici pour soutenir les Blackburn Rovers en fait », a révélé Michaels.

Blackburn occupe la quatrième place du championnat aujourd’hui, mais après la visite de Michaels dans les années 1990, ils ont remporté la Premier League.

« J’ai un parent éloigné qui vient de Blackburn, me dit ma mère. Aujourd’hui, c’est ma première fois, mais j’ai hâte d’y être », a ajouté Michaels avec son accent américain bourru.

Le meilleur buteur de Premier League, Alan Shearer, a aidé Blackburn à remporter le titre en 1995

Lorsqu’on lui a demandé ce que Michaels espérait voir au match, le WWE Hall of Famer avait étonnamment une certaine connaissance du talisman du club, Alan Shearer.

« J’espère que M. Shearer marque 35 buts cette année », a déclaré Michaels.

Shearer a en fait fini par marquer 34 buts cette saison-là, ce qui, avec les 34 buts d’Andy Cole pour Newcastle la saison précédente, reste un record d’une seule saison pour les buts en Premier League. Mais Shearer n’a pas marqué le jour de la visite de Michaels alors que West Ham a remporté une victoire 2-0.

« Faites tout ce que vous avez à faire pour gagner, c’est ce que je fais », était le dernier conseil de Michael avant le match, avant probablement d’être d’accord avec l’insistance de l’ancien propriétaire Jack Walker sur le fait qu’il n’avait pas besoin de Zinedine Zidane au milieu de terrain parce qu’il avait Tim Sherwood .

Ironiquement, Michaels est le plus étroitement associé à Triple H lors de sa course de lutte professionnelle alors que la paire a aidé à créer D-Generation X.

Il y a quelques années, Triple H a admis être un fan des Hammers. Nous sommes sûrs que cela n’a rien à voir avec le fait qu’ils soient les adversaires de Blackburn en ce jour fatidique en 1995.

Triple H a expliqué son affinité pour les Hammers désormais de haut vol : « West Ham est probablement le plus proche de ce que nous faisons, avec la passion de leurs fans et leur loyauté, n’est-ce pas ? C’est ce qui se rapproche le plus de ce que nous faisons.

Triple H et Shawn Michaels restent proches de ce jour et sont activement impliqués dans la scène de la lutte britannique alors qu’ils président NXT, une marque qui a une branche britannique et américaine. Michaels est plus étroitement impliqué avec la fin des choses au Royaume-Uni.

WWE

Triple H et Shawn Michaels sont les cerveaux de NXT UK