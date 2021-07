Lorsque la star de Barcelone, vainqueur du Ballon d’Or, Allan Simonsen a failli mettre en faillite un club anglais après avoir rejeté le Real Madrid et Tottenham

Lionel Messi n’a toujours pas officiellement de club, bien qu’il soit sur le point de rejoindre Barcelone.

La légende du Camp Nou est sans club qui a épuisé son contrat et le club est en train de déplacer des joueurs et d’en vendre d’autres afin de pouvoir se le permettre – il devra cependant subir une forte baisse de salaire.

GETTY

Messi est prêt à quitter Barcelone

À un moment donné, il semblait qu’il était sur le point de sortir, avec le Paris Saint-Germain présenté comme une destination, bien que la Premier League semblait la plus probable.

L’été dernier, la superstar argentine a envoyé un fax aux chefs de club les informant qu’il voulait partir et leur demandant d’exercer une clause dans son contrat qui lui permettrait de partir gratuitement.

S’il fait l’impensable et décide de ne pas signer un nouvel accord parce qu’il en a assez de gagner des trophées, d’être le meilleur chien et d’avoir envie d’un voyage à Griffin Park un lundi soir, alors il ne sera pas le premier ancien Ballon d’ Ou vainqueur pour troquer le club catalan contre une équipe anglaise.

. – .

Allan Simonsen a signé pour Charlton en 1982

Le footballeur danois Allan Simonsen a choqué le monde lorsqu’il a décidé de quitter Barcelone en 1982 et a fini par rejoindre le club de deuxième niveau Charlton Athletic – malgré les offres du Real Madrid et de Tottenham.

L’attaquant mortel avait le monde à ses pieds dans les années 1970 et faisait partie de l’équipe dominante du Borussia Mönchengladbach.

Simonsen a aidé Gladbach à remporter trois titres consécutifs de Bundesliga entre 1974 et 1977 et a atteint la finale de la Coupe d’Europe en 1977.

Il a marqué lors de cette finale contre Liverpool, mais ils ont perdu 3-1.

1977 s’est avéré être une année vintage pour le Danois puisqu’il a remporté le Ballon d’Or, puis surnommé le footballeur européen de l’année, où il a battu Kevin Keegan et Michel Platini pour le prix.

.

Messi a remporté la Copa del Rey avec Barcelone la saison dernière, puis a terminé meilleur buteur avec quatre buts alors que l’Argentine a remporté la Copa America

Il a également été le premier footballeur danois à remporter le prix.

Pendant son séjour avec le club allemand, il les a également aidés à remporter deux Coupes UEFA et a marqué de nombreux buts en cours de route.

Simonsen a été signé par Barcelone en 1979 où il a remporté une Copa del Rey mais le club a mal performé en Liga.

En 1982, le club espagnol a signé Diego Maradona et les restrictions signifiaient que seuls deux joueurs étrangers étaient autorisés dans l’alignement.

Simonsen a dû rivaliser avec Maradona et Bernd Schuster pour ces deux places et il n’en était pas très content.

L’attaquant a demandé l’annulation de son contrat et des clubs comme le Real Madrid et Tottenham ont manifesté leur intérêt.

L’équipe de deuxième division Charlton a fait une offre surprise de 324 000 £ et il a choqué le monde en signant pour les Addicks afin de jouer avec moins de stress et d’attention.

C’était en fait plus que n’importe quel autre club voulait payer et doubler la somme qu’il avait coûté à Barcelone trois ans auparavant.

. – .

Allan Simonsen a troqué Barcelone contre Charlton

L’idée est venue du président de l’époque de Charlton, Mark Hulyer, qui a vu le mouvement comme un coup de pub idéal pour essayer de remplir The Valley et de redresser les finances en difficulté du club.

S’adressant à Charlton Live en 2013, Simonsen a déclaré : « La raison pour laquelle je voulais essayer quelque chose de nouveau, c’est que j’avais joué au Danemark, en Allemagne et en Espagne. Maintenant, je voulais essayer quelque chose de complètement nouveau. J’avais la possibilité d’aller en Angleterre et j’avais des possibilités en première division à l’époque et en deuxième division avec Charlton Athletic.

“J’étais très stressé pendant mon séjour à Barcelone, j’avais donc besoin de me calmer avec ma famille et d’avoir plus de temps avec ma famille. C’est plus la raison pour laquelle je suis allé à Charlton Athletic.

« J’avais entendu beaucoup de bonnes choses à propos de Charlton à ce moment-là. M. Hulyer, qui en était le président à l’époque, souhaitait également constituer une nouvelle équipe autour de moi. J’ai pensé que c’était une très bonne occasion d’essayer quelque chose de complètement nouveau. C’est pourquoi j’ai choisi Charlton.

. – .

L’international danois Simonsen a remporté le Ballon d’Or en 1977

À l’époque, ils ne voyaient que 6 000 fans assister aux matchs, bien en deçà des 75 000 capacités de The Valley.

Les choses semblaient initialement prometteuses avec 4 000 personnes qui se sont présentées pour regarder Simonsen dans un match de réserve et plus de 10 000 l’ont vu jouer contre Middlesbrough lors d’une défaite 3-2 en championnat.

L’un de ses moments marquants est survenu contre Chelsea lorsque Charlton était mené 2-1 à 12 minutes de la fin et Simonsen a marqué deux fois alors que les Addicks l’emportaient 5-2.

Les recettes aux guichets ont peut-être augmenté, mais cela n’a pas suffi à renverser la vapeur – cela a eu l’effet inverse.

Simonsen a marqué neuf buts en seulement 16 matchs pour le club du sud de Londres, mais ils ont eu du mal à financer le transfert et les salaires.

Les Addicks ont été plongés dans une crise financière avec une facture de 145 000 £ de l’Inland Revenue, des demandes de mise en faillite et des ordonnances de liquidation des créanciers.

Charlton n’avait payé que la moitié des frais pour Barcelone à l’avance. Cela a conduit à l’exil éventuel du club loin de The Valley où ils ont continué à partager le sol avec Crystal Palace et West Ham avant leur retour en 1992.

L’agent de Simonsen avait placé une clause de libération dans le contrat du joueur et lorsque Charlton ne pouvait plus payer son salaire, cette clause a été promulguée.

Il a ensuite choisi de retourner dans son club d’enfance au Danemark, le VB. La signature de Galactico a certainement mis Charlton sur la carte, mais a conduit à un monde de problèmes en dehors du terrain.