Lorsque l’ancien patron d’Arsenal, Unai Emery, a liquidé Lionel Messi lors d’un incroyable match de Super Coupe alors que le manager de Villarreal se prépare pour Barcelone et les Gunners

Unai Emery est un homme qui divise les opinions.

D’une part, c’est le gars qui a remporté trois titres consécutifs en Ligue Europa à Séville et un quadruple national avec le Paris Saint-Germain.

Emery a repris sa carrière en Espagne

Mais pour les fans d’Arsenal, il a largement échoué et Lionel Messi ne l’aime pas entièrement non plus.

Emery, maintenant à Villarreal, a une grosse semaine à venir alors que le sous-marin jaune se prépare pour un affrontement en Liga avec Barcelone, puis une réunion avec Arsenal dans sa bien-aimée Ligue Europa.

Les fans des Gunners seront surpris d’apprendre qu’Emery fait un excellent travail en Espagne, avec Villarreal actuellement sixième.

Mais Barcelone et Messi continuent de le hanter. Une défaite 4-0 au Camp Nou en septembre, avec la superstar argentine sur la feuille de match, a continué un terrible record pour Emery contre les Catalans.

Messi adore marquer contre les équipes d’Emery

Nous n’oublierons jamais l’effondrement dramatique de son équipe du PSG aux mains du Barça en 2017 – mais on se souvient moins bien de l’incroyable défaite 5-4 de Séville contre Messi et co. en Super Coupe de l’UEFA 2015.

Séville est revenu de 4-1 pour forcer la prolongation, avant que Pedro ne l’ait finalement remporté pour le Barça, et le drame signifiait qu’un échange intéressant entre Messi et Emery est passé largement inaperçu.

Avec le Barça 2-1 et l’ascendant grâce à deux coups francs de Messi, l’Argentin s’est plaint au quatrième officiel lorsque deux balles sont apparues sur le terrain, provoquant une interruption.

Messi était clairement en colère contre Emery

Avec Emery accroupi à proximité, Mundo Deportivo a rapporté à l’époque que le patron de Séville avait dit quelque chose qui a exaspéré Messi.

La superstar généralement bien élevée a confronté Emery avec des mots et des gestes au milieu de suggestions que c’était en fait lui qui avait lancé la deuxième balle sur le terrain.

C’est peut-être pourquoi Messi a continué à marquer contre les équipes d’Emery à mieux qu’un but par match depuis.