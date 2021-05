Lorsque le monde s’est fermé, Internet est resté ouvert: Sandeep Bhushan, directeur, Global Marketing Solutions, Facebook Inde

Sandeep Bhushan, directeur et chef, Solutions marketing mondiales, Facebook Inde

La plus grande tendance en ces temps de pandémie concerne l’adoption du numérique par les petites entreprises. Selon Sandeep Bhushan, directeur et chef de Global Marketing Solutions, Facebook Inde, plus de 200 millions de petites entreprises utilisent la famille d’applications Facebook chaque mois. Une part importante de ces derniers se trouve en Inde. Par exemple, il y a plus de 15 millions d’utilisateurs de l’application WhatsApp Business en Inde. «Nous nous engageons pour la reprise économique de l’Inde en aidant les petites entreprises à rebondir et à se développer. Nous avons mis l’accent sur les compétences numériques pour assurer un apprentissage et un soutien sans faille en ces temps », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. Extraits:

En revenant sur l’année écoulée, comment les entreprises ont-elles tiré parti du numérique pour évoluer et se développer, et comment voyez-vous cette tendance évoluer à l’avenir?

Notre étude avec Boston Consulting Group l’année dernière a montré que l’influence numérique dans les catégories clés avait augmenté de 25% en seulement trois mois après la pandémie. L’étude a également montré que ces changements sont structurels et dureront au-delà de la pandémie. Par exemple, 90% des acheteurs de vêtements et 80% des acheteurs de biens de consommation qui ont acheté en ligne pendant la pandémie sont susceptibles de continuer.

Nous sommes maintenant dans un monde “ post-numérique ” où l’adoption profonde dans tous les segments de la société et l’innovation dans tous les aspects de l’interaction numérique créent des opportunités fondamentalement nouvelles pour les entreprises. Une enquête Facebook et IPSOS publiée en janvier 2021 a montré que 86% des Indiens interrogés affirmaient que les réseaux sociaux leur avaient permis d’approfondir leur relation avec les marques en 2020. Le rôle important de la découverte dans les parcours d’achat est désormais passé de la navigation au détail aux interactions sur les réseaux sociaux et aux entreprises. créent de plus en plus d’inspiration dans le cadre de leur interaction numérique avec les consommateurs.

Comment les marques ont-elles utilisé diverses technologies comme AR / VR pour les lancements virtuels, l’engagement des consommateurs?

Des marques automobiles aux marques de smartphones, tous ont dû s’appuyer sur des formats et des expériences virtuels pour conduire les lancements de nouveaux produits. Pour prendre en charge les lancements virtuels, nous avons rassemblé nos capacités d’hôte sous la forme d’une boîte à outils de lancement virtuel. La RA fait partie intégrante de la boîte à outils avec les influenceurs, les publicités interactives et les robots de messagerie. Vivo, par exemple, a travaillé avec Spark AR, le studio de réalité augmentée de Facebook, pour lancer le smartphone V19.

Comment les grandes entreprises numérisent-elles leur chaîne de valeur, ce qui provoque une révolution numérique chez les petits détaillants?

Au cours de la dernière année, nous avons travaillé avec certaines des plus grandes marques pour les aider à approfondir la numérisation de leurs chaînes de valeur en mettant en ligne la plus petite unité de leur entreprise, comme les détaillants et les concessionnaires hors ligne. Nous nous sommes associés à Maruti Suzuki pour former leurs concessionnaires dans plus de 1000 points de vente à travers l’Inde afin de créer une présence en ligne. Cette initiative a été lancée en 2018 et s’est accélérée au cours de la dernière année. De même, nous avons établi un partenariat avec Samsung pour former leurs détaillants à devenir découvrables par leurs communautés locales en établissant une présence sur la famille d’applications Facebook.

Comment aidez-vous les petites entreprises à surmonter les défis posés par la pandémie?

Comprenant que les petites entreprises sont confrontées à de graves difficultés financières, nous avons annoncé l’année dernière une subvention de 4,3 millions de dollars aux petites entreprises dans cinq villes de l’Inde. Nous avons mis l’accent sur les compétences numériques pour assurer un apprentissage et un soutien sans faille en ces temps. Notre programme phare pour la formation des jeunes entreprises «Boost with Facebook» est devenu virtuel au cours des premières semaines de la pandémie et est maintenant mis en œuvre via Facebook Lives. Nous avons également lancé un guide pour les PME en hindi et en anglais qui a touché 9 millions de petites entreprises et les aide à établir une présence numérique.

Pouvez-vous partager quelques idées et tendances concernant les petites entreprises?

Étant donné que les petites entreprises contribuent pour 30% au PIB de l’Inde, le numérique peut les aider à ouvrir d’énormes opportunités de croissance. Notre rapport conjoint avec la Banque mondiale et l’OCDE sur les petites entreprises a révélé qu’à la fin de 2020, près d’un tiers des petites entreprises sur Facebook en Inde avaient augmenté leurs ventes numériques. Le rapport a montré que plus de la moitié des petites entreprises réalisent au moins un quart de leurs ventes numériquement, ce qui est important car l’Inde compte plus de 60 millions de petites entreprises.

