« Lorsque le viol est inévitable, allongez-vous et profitez-en », déclare le député du Congrès du Karnataka à l’Assemblée ; L’orateur en rit

Au lieu de s’opposer aux remarques ou de rappeler à Kumar l’utilisation de mots non parlementaires à l’Assemblée, le Président en a ri.

L’ancien président du Karnataka et député de haut rang du Congrès, KR Ramesh Kumar, a déclenché une controverse avec une remarque sexiste qu’il a faite jeudi à l’assemblée de l’État en déclarant que « lorsque le viol est inévitable, allongez-vous et profitez-en ».

De nombreux députés étaient impatients de prendre la parole lors des discussions sur les dommages liés aux pluies et aux inondations, soulignant le sort des habitants de leurs circonscriptions. Le président Vishweshwar Hegde Kageri s’est retrouvé dans une situation difficile car il manquait de temps et voulait conclure la discussion à 18 heures alors que les députés insistaient pour prolonger le temps.

«Je suis dans une situation où je dois profiter et dire ‘oui, oui’. C’est ça. C’est ce que je ressens. Je devrais renoncer à contrôler la situation et mener les procédures de manière systématique, je devrais dire à tout le monde de continuer vos pourparlers », a déclaré Kageri en riant. Il a expliqué que son seul grief est que les affaires de la maison ne se déroulent pas.

#REGARDER| « … Il y a un dicton : lorsque le viol est inévitable, allongez-vous et profitez », a déclaré l’ancien président de l’Assemblée du Karnataka et député du Congrès, Ramesh Kumar, lorsque le président Kageri, en réponse à la demande des députés de prolonger l’heure des questions, a déclaré qu’il ne pouvait pas & les législateurs devraient » profiter de la situation ‘ (16.12) pic.twitter.com/hD1kRlUk0T – ANI (@ANI) 17 décembre 2021

Ramesh Kumar, un ancien ministre, est intervenu et a déclaré : « Vous voyez, il y a un dicton : lorsque le viol est inévitable, allongez-vous et profitez-en. C’est exactement la position dans laquelle vous vous trouvez.

Au lieu de s’opposer aux remarques ou de rappeler à Kumar l’utilisation de mots non parlementaires à l’Assemblée, le Président en a ri.

Plus tard, répondant à un tweet sur l’incident, Kumar s’est excusé et a déclaré : « Ce n’était pas mon intention de banaliser ou de plaisanter sur le« viol ! Mes plus sincères excuses si je vous ai offensé. Mais la situation à la Chambre s’est tellement détériorée que j’ai utilisé cette analogie ! Je choisirai soigneusement mes mots à l’avenir.

Je voudrais exprimer mes sincères excuses à tout le monde pour le commentaire indifférent et négligent que j’ai fait lors de l’assemblée d’aujourd’hui à propos de « Viol ! » Mon intention n’était pas de banaliser ou de prendre à la légère le crime odieux, mais de faire une remarque improvisée ! Je choisirai mes mots avec soin désormais ! – KR Ramesh Kumar (@KRRameshKumar1) 16 décembre 2021

Notamment, ce n’est pas la première fois que Kumar, qui est également un acteur de télévision, utilise des propos aussi déplacés contre les femmes.

En février 2019, il s’était comparé à une survivante de viol lors d’une discussion à l’Assemblée sur l’enquête du SIT sur une polémique sur un clip audio.

Le clip audio aurait été celui du chef du BJP, BS Yeddyurappa, dans une prétendue conversation visant à attirer un député JD(S) dans sa prétendue tentative de renverser le gouvernement du Congrès-JD(S). Kumar a fait référence à plusieurs reprises aux accusations portées contre lui et a déclaré que sa situation « ressemblait à celle d’une victime de viol, car eux aussi sont censés être interrogés à plusieurs reprises sur l’incident ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.