« Vous avez écrit l’histoire. La nation entière est remplie de joie”, a déclaré le Premier ministre Modi (Photo: AP)

Jeux olympiques de Tokyo : Dans l’une des victoires historiques, l’équipe indienne de hockey masculin a remporté sa première médaille olympique en 41 ans et a remporté la médaille de bronze. Alors que la nation entière devient gaga à propos de cette victoire extraordinaire, l’équipe ne savait pas qu’elle recevrait un appel du Premier ministre Narendra Modi. Le capitaine de l’équipe de hockey Manpreet Singh et l’entraîneur-chef de l’équipe Graham Reid et l’entraîneur adjoint Piyush Dubey ont reçu un appel de nul autre que PM Modi les félicitant pour leur victoire historique.

“Bahut, bahut, bahut badhayi”, a déclaré le Premier ministre Modi lors de l’appel alors que Manpreet Singh tenait le téléphone avec le haut-parleur allumé. M. Modi a en outre félicité l’équipe pour son travail extraordinaire aux Jeux olympiques de Tokyo. La vidéo de la conversation téléphonique a été partagée par le ministre des Sports Anurag Thakur et la Sports Authority of India Media sur leur compte Twitter officiel.

#REGARDER | Le PM Narendra Modi s’entretient avec le capitaine Manpreet Singh de l’équipe indienne de hockey, l’entraîneur Graham Reid et l’entraîneur adjoint Piyush Dubey après que l’équipe a remporté la médaille de bronze lors du match de hockey masculin contre l’Allemagne #TokyoOlympics pic.twitter.com/NguuwSISsV – ANI (@ANI) 5 août 2021

Le PM Modi a félicité l’équipe en disant : « Vous avez marqué l’histoire. La nation entière est remplie de joie. Vous avez fait beaucoup de travail et ayez la gentillesse de transmettre mes vœux à toute l’équipe en mon nom ».

Naveen Patnaik, ministre en chef d’Odisha, a également été vu en train de parler à l’équipe indienne de hockey masculin. Le gouvernement de l’État soutient les équipes nationales indiennes de hockey (hommes et femmes) depuis 2018 en tant que sponsor. Patnaik a félicité l’équipe pour avoir remporté la médaille de bronze lors du match contre l’Allemagne. “Nous sommes impatients de recevoir l’équipe olympique indienne de hockey le 16 août à Bhubaneswar”, a-t-il ajouté.

#REGARDER Odisha CM Naveen Patnaik s’est adressé à l’équipe indienne de hockey masculin et les a félicités pour avoir remporté la médaille de bronze lors d’un match contre l’Allemagne “Nous sommes impatients de recevoir l’équipe olympique indienne de hockey le 16 août à Bhubaneswar”, a-t-il déclaré #OlympicGames pic.twitter.com/vh7wVtdSzK – ANI (@ANI) 5 août 2021

« Un grand bravo à notre équipe de hockey. Tout le pays est tellement excité. Nous vous souhaitons tous le meilleur. Et nous sommes impatients de recevoir notre équipe olympique indienne de hockey à Bhubaneswar le 16 de ce mois. Tout le meilleur à vous tous pour l’avenir », a ajouté Patnaik lors d’un appel vidéo.

