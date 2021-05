Lorsque les tendances bon marché et en colère se sont éteintes, les classiques resteront ⋆ .

Nous étions ravis de voir l’enseigne au Lansing Mall: Barnes and Noble Booksellers. Mon colocataire et moi, lors de nos excursions de relâche scolaire, faisions du shopping dans une autre ville lorsque nous avons repéré la chaîne nationale de libraires. Nous avons envisagé une longue heure de lecture des grands livres – de Cicéron à Tolstoï, de Shakespeare à Dickens, de Platon à Faulkner. Ma colocataire a plaisanté en disant qu’elle n’était jamais sortie d’une librairie sans acheter au moins un volume.

Après avoir traversé un labyrinthe de jeux de société, d’accessoires Harry Potter et de romans d’amour à 10 $, nous avons trouvé la «section» des classiques – un coin d’à peine 3 mètres de large où «Hamlet» a été poussé à côté de «The Catcher in the Rye» dans une pile inégale. Malgré tout ce que les propriétaires du magasin et ses clients se souciaient, le panneau en haut aurait pu se lire: «Old Stuff».

Peut-être que les libraires qui négligent les classiques ne font que répondre aux demandes du marché. Qui veut lire ces vieux blancs, de toute façon? Peut-être que personne ne le fait pour le moment, mais les libraires devraient tout de même consacrer leur temps et leurs ressources à présenter à leurs clients la plus grande littérature du monde occidental.

Récemment, l’université Howard, historiquement noire, a dissous son département de classiques dans le cadre des «efforts de priorisation» au collège. Mais comme l’a déclaré Jeremy Tate, professeur de philosophie à Harvard, Cornel West et PDG du Classic Learning Test, Jeremy Tate dans un éditorial pour le Washington Post, «La campagne continue de l’Académie pour ignorer ou négliger les classiques est un signe de déclin spirituel, de déclin moral et d’un profond l’étroitesse intellectuelle se déchaîne dans la culture américaine. »

En fait, comme l’a souligné l’éditorial, de nombreux leaders noirs des droits civiques tels que Frederick Douglass et Martin Luther King Jr. ont fait l’éloge et ont bénéficié de la lecture des classiques. En effet, lire et étudier les classiques est: «Comment nous devenons pleinement nous-mêmes, spirituellement libres et moralement grands», écrivent West et Tate.

Les classiques sont des classiques pour une raison. La société occidentale n’a pas décidé au hasard que certaines personnes, à certaines périodes, écriraient les livres que les étudiants écumeraient à contrecœur pour des cours éclairés des siècles plus tard. Les livres classiques – qu’ils datent de la période classique elle-même («L’Odyssée») ou écrits des siècles plus tard («Oliver Twist», «Huckleberry Finn») – disent quelque chose sur l’humanité elle-même.

Qui n’a pas ressenti l’appel irrésistible du «chant des sirènes» et a remercié sa clairvoyance en supprimant les moyens d’agir sur cette tentation, comme l’a fait Ulysse? Qui n’a pas été témoin de l’échec complet de l’organisme de bienfaisance géré par le gouvernement à réduire la pauvreté? «Oliver Twist» explore les implications d’un tel échec à travers l’histoire de la vie d’un jeune garçon vivant dans une maison pauvre de Londres.

Dans «Huckleberry Finn», Mark Twain expose les mensonges du Sud raciste et esclavagiste en le regardant à travers l’objectif d’un jeune garçon voyant l’hypocrisie pour ce qu’elle est. Parfois, la force renouvelante de la jeunesse expose la décadence morale de la «civilisation».

Les livres classiques traitent de problèmes qui existent quelles que soient les circonstances historiques – les sentiments d’aliénation, la cupidité, l’inévitabilité du mal et de la mort, et l’impératif de la bonté et de la vie éternelle. Aucun iPhone ne peut l’enlever.

Les éternelles leçons humaines discutées dans les classiques expliquent pourquoi ces livres durent. Sur Medium.com, Spencer Baum écrit sur l’importance de lire la littérature classique. Se concentrant sur les leçons intemporelles de «Moby-Dick», Baum le dit bien: «Après avoir lu« Moby-Dick », si vous avez pris le temps de vraiment vous y attaquer, vous commencerez à reconnaître Ahab chaque fois qu’il montrera. dans votre propre vie.

Achab est l’homme blessé qui cherche à se venger des forces inanimées de la nature en succombant à la fatale promesse «d’être comme des dieux», une promesse qui écoute les premiers chapitres du livre biblique de la Genèse.

L’aménagement de la librairie était révélateur. Dans à peine cinq ans, tous les livres exposés dans des lieux importants deviendront inutiles. Le prochain livre sur le fait d’être une fanfiction #girlboss ou «Le Seigneur des Anneaux» prendra sa place. Comme le dirait Shakespeare lui-même, les livres populaires mais éphémères seront «hissés sur leur propre pétard».

Quand j’ai parlé de ce phénomène avec un autre ami quelques semaines plus tard, il a mentionné un livre publié en 1970 – «The Greening of America» de Charles Reich – qui était très populaire à sa sortie. Je n’en n’ai jamais entendu parlé. En effet, lorsque l’auteur est décédé il y a deux ans, les nécrologies devaient rappeler aux lecteurs qui il était et pourquoi, à un moment donné, son livre était important.

En fin de compte, ce n’est pas que de tels livres ne servent pas un but et ne sont même pas importants à écrire et à lire, c’est qu’ils ne justifient presque toujours pas l’attention disproportionnée qu’ils reçoivent lors de leur publication par rapport aux classiques.

Les classiques dureront. Peu de gens lisent plus «The Greening of America», mais – malgré les meilleurs efforts des annulateurs – nous continuerons à lire «To Kill a Mockingbird» pendant des décennies, voire des siècles, à venir. Certes, certaines écoles ont retiré le livre de l’étude pour avoir prétendument dépeint Atticus Finch comme un «sauveur blanc». Mais “To Kill a Mockingbird” est tellement plus profond que les annulateurs ne le prétendent.

Entre autres choses, «To Kill a Mockingbird» explore le contraste frappant entre l’innocence et le mal, alors que Scout affronte les dures réalités du racisme dans le monde adulte en tant que jeune enfant. «To Kill a Mockingbird» répond à la question: Comment peut-on choisir d’être bon dans un monde où le mal se déchaîne?

Peut-être qu’une fois que la nature vraiment permanente des classiques sera révélée, Barnes and Noble, ainsi que notre conscience publique, donneront à nouveau aux classiques la place de choix qu’ils méritent. Pour citer le Rudyard Kipling maintenant annulé, «Les dieux des en-têtes de cahier reviendront avec terreur et massacre.»

Dans le récent film Netflix «Moxie», une adolescente féministe se demande pourquoi «The Great Gatsby» a été assigné à la lecture d’été. «Pourquoi lisons-nous encore ce livre?» elle demande. «C’est écrit par un riche Blanc, à propos d’un riche Blanc. Comme c’est simpliste.

Peut-être que si elle avait enlevé sa lentille de lecture féministe, cette jeune radicale aurait trouvé quelque chose à retenir dans le livre de Fitzgerald. Plus qu’une histoire d’homme «obsédé par la seule fille qu’il ne peut pas avoir», comme l’a résumé l’étudiant, «The Great Gatsby» explore les implications d’une vie vécue pour le plaisir, les promesses et les échecs du rêve américain. , et le raffinement vide de la stratification sociale.

En effet, si la militante de «Moxie» veut que la révolution sociale sorte de ses romans, elle devrait lire le passage suivant de «Gatsby»:

C’étaient des gens insouciants, Tom et Daisy – ils ont brisé des choses et des créatures, puis se sont repliés sur leur argent ou leur vaste insouciance, ou tout ce qui les a maintenus ensemble, et ont laissé les autres nettoyer le gâchis qu’ils avaient fait.

Il n’y a qu’un seul mot approprié pour cette citation: Classique.

Mis à jour et développé à partir d’un article paru à l’origine dans le Hillsdale Collegian.

Sarah Weaver est étudiante diplômée du Hillsdale College. Vous pouvez en savoir plus sur son travail et la contacter via son site Web à sarah-weaver.net. Retrouvez Sarah sur Twitter @SarahHopeWeaver.