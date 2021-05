Lorsque l’incroyable course reviendra, ce sera probablement avec un changement de règle clé

Même si j’aime The Amazing Race et toutes les bases de la façon dont il est joué, il est important que la série continue de peaufiner et d’innover, même si tous les changements ne fonctionnent pas toujours. Par exemple, je n’étais pas un grand fan de l’édition familiale dans la saison 8, mais j’ai vraiment adoré rassembler des équipes d’étrangers dans la saison 29 (qui a uni Becca et Floyd et nous a peut-être donné le duo le plus sympathique de tous les temps dans Team Fun) . D’autres peuvent ne pas être d’accord, mais le fait est qu’un certain niveau de changement est bon, et à mesure que les concurrents évoluent et changent leur façon de jouer au jeu, il est important de mettre en place des règles importantes pour protéger l’observation de l’émission. Espérons que les producteurs d’Amazing Race soient en mesure de trouver le bon équilibre ici.