Lorsque Liverpool en a marqué six, Man United en a concédé six, Fulham en a marqué 10 et Tottenham a eu un thriller de huit buts

Il y a eu un nombre incroyable de 66 buts marqués dans l’élite anglaise le 26 décembre 1963

Les commentateurs de talkSPORT auraient été à court de mots s’ils étaient dans la boîte de commentaires il y a 50 ans aujourd’hui.

Il y a eu un nombre incroyable de 66 buts marqués dans l’élite anglaise le 26 décembre 1963, avec des joueurs s’entraidant dans la surface de réparation.

Tottenham Hotspur et West Brom se battent à White Hart Lane deux jours après un match nul 4-4 aux Hawthorns en 1963

Peut-être que tous les gardiens ont un peu trop apprécié leur Noël ?

L’ancien avant-centre de Tottenham Terry Dyson, qui a joué dans le match nul 4-4 de son équipe avec West Bromwich Albion, a déclaré : « C’était un après-midi de football bizarre, sans aucun doute. »

Il est peu probable qu’il y ait à nouveau quelque chose comme Boxing Day 1963, avec Fulham enregistrant son plus grand triomphe en championnat à ce jour et Ipswich sa pire défaite. Même en deuxième division, Man City a pompé Scunthorpe 8-1.

Mais quels étaient les scores de cette journée incroyable ? Découvrez ci-dessous…

Blackpool 1-5 Chelsea

Dave Durie a marqué pour l’équipe locale, mais Chelsea menait déjà 4-0 à Bloomfield Road grâce à Albert Murray, Peter Houseman et deux buts de Barry Bridges. Terry Venables en a ajouté un cinquième.

Burnley 6-1 Manchester United

United avait quatre points d’avance en début de journée, mais a été battu par quatre buts d’Andy Lochhead et deux de Willie Morgan. David Herd a marqué pour les visiteurs.

Fulham 10-1 Ipswich

Alf Ramsey avait mené Ipswich au titre 18 mois plus tôt, mais sous Jackie Milburn, ils étaient tristes et avaient concédé 58 fois avant le choc du Boxing Day. Graham Leggat en a marqué quatre, Bobby Howfield a inscrit un triplé et il y a eu aussi des buts de Maurice Cook, Bobby Robson et Alan Mullery. Gerry Baker a marqué celui des Tractor Boys et ils ont terminé la saison en bas, marquant 121 buts dans le processus.

getty

Alan Mullery est photographié avec Pelé.

Leicester 2-0 Everton

Everton était le champion en titre, mais a été coulé par deux buts de Ken Keyworth.

Liverpool 6-1 Stoke

Roger Hunt avec quatre buts ainsi que des frappes de Ian St John et Alf Arrowsmith ont mis Stoke au fil de l’épée, dont le but à Anfield est venu de John Ritchie. Les Reds ont remporté la première division.

La légende de Liverpool Roger Hunt marque le premier but de son équipe lors de la demi-finale de la Coupe d’Europe, match aller contre l’Inter Milan à Anfield en 1965. Ils ont remporté le match 3-1.

Forêt 3-3 Sheffield United

Un doublé de Mick Jones et un de Len Allchurch ont vu United revenir de trois buts après que Frank Wignall, Geoff Vowden et Ian Storey-Moore ont mis Forest devant.

Sheffield mercredi 3-0 Bolton

C’est une victoire qui a aidé mercredi à garder le rythme près du sommet et ils ont été aidés par Mark Pearson et un doublé de Colin Dobson. À la fin de la journée, ils étaient quatrièmes, à cinq points du leader Blackburn.

West Brom 4-4 Tottenham

Tottenham a commencé la décennie en remportant le doublé Ligue et Coupe et en 1963, il a remporté la Coupe des vainqueurs de coupe – la première équipe britannique à remporter un trophée européen – alors qu’ils étaient finalistes de la saison précédente. Ici, cependant, ils ont laissé une avance de 4-2 aux Hawthorns. Jimmy Greaves a marqué deux fois et il y a eu des frappes de Cliff Jones et Bobby Smith, mais West Brom a été sauvé par Clive Clarke, Micky Fudge, Don Howe et John Kaye.

Jimmy Greaves marque contre Burnley en novembre 1963.

West Ham 2-8 Blackburn

Les leaders Blackburn ont montré leur classe, avec Fred Pickering et Andy McEvoy tous deux marquant des tours du chapeau, tandis que Mike Ferguson, Bryan Douglas ont marqué les autres. Pour l’équipe locale, Johnny Byrne en a empoché deux.

Loups 3-3 Aston Villa

C’était 0-0 à la mi-temps dans le derby des Midlands jusqu’à ce que Tony Hateley, Vic Crowe et Dave Poutney marquent pour Villa, tandis que Terry Wharton et Ray Crawford marquaient les buts des Wolves, ce dernier marquant deux fois.

Vic Crowe dirigera plus tard Aston Villa.

Les clubs ont eu la chance de se venger, cependant, deux jours plus tard, lorsque les matchs ont été rejoués. Le match d’Arsenal contre Birmingham le 26 a été reporté, mais joué le 28 décembre, tandis que le match revanche de Stoke contre Liverpool a également été annulé.

Aston Villa 2-2 Loups

Birmingham 1-4 Arsenal

Blackburn 1-3 West Ham

Bolton 3-0 Sheffield mercredi

Chelsea 1-0 Blackpool

Everton 0-3 Leicester

Ipswich 4-2 Fulham

Man United 5-1 Burnley

Forêt de Sheffield United 1-2

Tottenham 0-2 West Brom