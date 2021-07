Lorsque WhatsApp ne fonctionne pas de quelque façon que ce soit, pouvons-nous les contacter ? | La technologie

Il peut arriver que nous ne soyons pas en mesure de faire fonctionner une certaine application pour nous sur le mobile, ce qui peut arriver avec WhatsApp. Si tout le monde a le même problème, vous savez déjà que c’est quelque chose de répandu, mais quand cela n’arrive qu’à vous et que vous avez déjà tout essayé pour que cela fonctionne, les contacter peut être un bon moyen d’essayer de le résoudre.

Mais non seulement nous aurons besoin de l’aide de WhatsApp lorsque leur application ne fonctionne pas, mais nous pouvons les contacter car l’application tombe continuellement sur notre smartphone, au cas où nous voudrions signaler le vol de notre compte, si nous souffrons de quelque type que ce soit. de harcèlement ou sont témoins de quelque chose d’illégal.

Pour chacune de ces raisons, nous aurons à notre disposition diverses formes de contact avec l’entreprise et son service client.

Le contact avec WhatsApp peut se faire depuis l’application elle-même, si cela nous le permet, ou depuis un navigateur.

Page de contact WhatsApp

Dans le Web WhatsApp, il y a un rubrique contact où nous pouvons parler avec le service d’aide de l’entreprise, à partir de l’un des différents types d’applications de messagerie qui existent actuellement.

Soutien de WhatsApp Messenger. Soutien de Affaires WhatsApp. Soutien de Accessibilité WhatsApp. Solutions WhatsApp Entreprise. Des questions sur le Politique de confidentialité.

Selon le type de WhatsApp que nous avons, nous choisirons donc l’une ou l’autre section.

Si nous sommes utilisateurs du version normale, en entrant dans notre section, nous devrons remplir une série de données pour que les personnes du helpdesk WhatsApp nous contactent.

Numéro de téléphone. Courrier électronique. Confirmer le courriel. Comment utilisez-vous WhatsApp? Avec les options Android, iPhone, Web et Desktop, KaiOS ou autres. Veuillez saisir votre message ci-dessous. Lieu où nous devons mettre tout ce que nous voulons résoudre.

Si nous sommes des utilisateurs de WhatsApp Business, nous devons écrire un e-mail à smb_web@support.whatsapp.com.

Si vous avez des problèmes liés à l’accessibilité ou toute suggestion à cet égard, l’e-mail que nous devons contacter est accessibilité@support.whatsapp.com.

En cas de besoin d’aide pour WhatsApp Enterprise, nous devons répondre à un enquête afin que l’entreprise puisse nous conseiller au mieux en matière de service aux entreprises.

Contact depuis l’application

Si l’application nous le permet, nous pouvons contacter WhatsApp à partir de celle-ci dans une section spécifique du menu. C’est le moyen le plus simple de le faire, bien que si l’application ne fonctionne pas pour nous, il est évident que nous devrons opter pour le service précédent.

Si vous avez un terminal Android

Si nous avons un téléphone avec le système d’exploitation Android, nous devons suivre les étapes suivantes pour contacter WhatsApp.

Comme on le voit, nous ouvrons l’application sur le mobile. Nous cliquons sur le trois points verticaux dans le coin supérieur droit. Nous ouvrons l’option Paramètres. Maintenant, nous devons cliquer là où il est dit Aider. Ensuite, vous devez entrer Nous contacter. Il faut maintenant décrire le problème pour lequel on veut les contacter dans l’espace qu’ils laissent pour cette tâche. Nous maintiendrons ou non, que et au goût de chacun, l’onglet de savoir si nous voulons inclure des informations sur l’appareil. Une fois terminé, nous pouvons donner S.I.G.. Nous avons également la possibilité de Envoyé par email, si après avoir écrit notre problème, nous cliquons sur les trois points verticaux dans la partie supérieure droite de l’écran. Si nous avons appuyé S.I.G., ils ressembleront à une série de questions fréquentes, au cas où ils nous aideraient. Sinon, il faudra cliquer sur je ne vois pas ma réponse.

Nous recevrons la réponse via un chat WhatsApp qu’ils ouvriront pour nous.

Si vous avez un iPhone

Si nous allons contacter depuis un terminal Apple, les étapes à suivre sont aussi simples que sous Android. Nous devons procéder comme suit :

Nous allons à l’application à l’intérieur de notre iPhone. Cliquez sur les points dans le coin supérieur droit et entrez Réglage. Nous entrons dans la section Aider. Maintenant, nous devons cliquer sur Nous contacter. C’est à ce moment-là qu’il faut écris quel est le problème pour lequel vous contactez WhatsApp et lorsque vous avez terminé, cliquez sur S.I.G.. Si nous ne trouvons pas de réponse dans les questions fréquemment posées, cliquez sur je ne vois pas ma réponse.

Comme sur Android, ils nous contacteront via un chat qu’ils nous enverront.

Nous pouvons également signaler

Dans WhatsApp, il y a aussi la possibilité de signaler une personne parce qu’ils nous harcèlent ou nous envoient tout type de contenu que nous ne voulons pas, et que nous avons explicitement refusé de recevoir.

D’autre part, vous pouvez également signaler un groupe qu’ils nous ont mis et que nous voyons qu’ils effectuent tout type d’action qui n’est pas légale ou qui viole la dignité de toute personne.

Tous ceux-ci les rapports sont anonymes, nous n’aurons donc aucun problème à les faire.

Si nous voulons signaler un groupe, nous devons procéder comme suit :

Nous ouvrons le chat de groupe. Nous avons joué dans le nom de groupe de WhatsApp et nous glissons vers le bas jusqu’à ce que nous trouvions Groupe de rapport. Alors demandez-nous si nous voulons vraiment signaler ledit groupe. Nous aurons également un onglet marqué où il est dit Quitter le groupe et supprimer le chat. Le décocher ou non est au choix de chacun.

Si nous voulons signaler une personne, les étapes sont les suivantes :

Nous entrons dans le chat que nous avons ouvert avec cette personne. Cliquez sur les trois points en haut à droite de l’écran et sélectionnez Suite. Plus tard, nous verrons comment il apparaît rapport, endroit où il faut appuyer. Puis il nous demande si nous voulons signaler cette personne, avec une option pré-marquée où il nous dit Bloquer le contact et supprimer le chat.

Avec tout ce que nous vous avons dit, nous pouvons maintenant contacter WhatsApp pour tout ce dont nous avons besoin de l’une des manières que nous vous avons expliquées.

D’un autre côté, nous pouvons également signaler des groupes ou des personnes, si nous considérons que ce qu’ils font devrait être répréhensible, soit en raison du contenu qu’ils partagent, soit en raison d’une forme de harcèlement.