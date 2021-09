L’orthorexie, l’obsession qui commence sainement et se transforme en un trouble dangereux

08/09/2021 à 19h25 CEST

Les bonnes résolutions comme arrêter de fumer, faire plus de sport ou mieux manger ne sont pas exclusives à la nouvelle année. Pour beaucoup, ils font partie des objectifs à atteindre pour améliorer leur santé après un été d’excès.

Et bien sûr, après l’« opération bikini » du printemps, les régimes sont de retour sur le devant de la scène dans de nombreux foyers.

C’est une réalité que la clé principale et fondamentale pour avoir une bonne santé est de manger une alimentation saine, équilibrée et variée. Cependant, cette preuve peut être poussée à l’extrême où elle finit par se retourner contre ceux qui sont les plus préoccupés par leur alimentation.

Devenir une obsession si loin de profiter de votre santé lui fait du mal. Non seulement le physique, mais aussi le mental.

Le besoin de manger une alimentation saine sans tout type de nutriment considéré comme nocif pour le corps peut devenir un trouble obsessionnel compulsif appelé « orthorexie ».

Dangereux comme la boulimie

Une personne souffrant de ce trouble se caractérise par l’exécution d’un régime très restrictif, en évitant à tout prix les aliments qui contiennent non seulement des graisses ou des sucres, mais aussi des conservateurs, des colorants ou d’autres composants « malsains ».

L’orthorexie est un trouble très similaire à la boulimie ou à l’anorexie, et tout aussi dangereux.

Car cette obsession de la santé peut conduire à l’inverse : de graves problèmes de santé dus à des carences en nutriments essentiels, en se passant par exemple de graisses saines, qui apportent des vitamines essentielles comme la vitamine D et qui par défaut affaibliraient le système immunitaire.

“Ce trouble entraîne généralement une perte de poids très rapide et prononcée, un manque d’énergie et de la fatigue (même par ce qui détermine le temps de planifier et d’organiser votre alimentation) et une plus grande facilité à subir des blessures, ainsi qu’un sport excessif sans être bien nourri” explique la nutritionniste. Verónica Velasco de Sanitas.

Même dans des cas très extrêmes et prolongés dans le temps, l’orthorexie a entraîné des problèmes de santé qui ont nécessité des interventions chirurgicales.

“Il y a des cas où le sujet finit par s’évanouir et des traitements d’hydratation contrôlés doivent être effectués pour réguler les niveaux d’ions ou implanter des sondes nasogastriques ou des gastrostomies endoscopiques percutanées”, explique le Dr Cecilia Sanz García, spécialiste des maladies digestives de la Sanitas la Moraleja. Hôpital universitaire.

Symptômes de l’orthorexie

Ce régime restrictif se traduira par des comportements qui cherchent de manière obsessionnelle à améliorer la santé. Les plus significatifs sont :

Les personnes qui passent plus de trois heures à réfléchir à leur alimentation quotidienne Les personnes qui planifient leurs repas de manière rigide ayant le besoin de contrôler chaque composition de l’aliment, portion et combinaison entre elles Ces types de patients éprouvent un très fort sentiment de culpabilité s’ils sautent leurs exigences alimentaires.

Impact psychologique

« Sur le plan psychologique, il enregistre une série de comportements assez marqués qui affectent clairement sa capacité à avoir une coexistence sociale équilibrée », explique Raquel Velasco del Castillo, psychologue à Sanitas.

Les repas entre amis, en famille, deviennent insupportables pour les personnes atteintes de ce trouble. Cela signifie qu’ils ont tendance à tomber dans l’isolement social en raison de leur rigidité alimentaire.

Bref, l’orthorexie a des conséquences à la fois physiques et psychologiques qui sont très dangereuses et qui doivent être détectées et traitées le plus tôt possible par des professionnels de la santé physique et mentale.

Les solutions à ce trouble se trouvent généralement dans le domaine de la psychologie. Le traitement cherchera à détecter l’origine de ce trouble, pour la plupart étroitement lié à des traits obsessionnels.

«Une fois le problème détecté, le traitement qui, dans tous les cas, doit être multidisciplinaire, sera la sensibilisation du patient sur les risques qu’il court au niveau nutritionnel et social de maintenir ces habitudes strictes et une intervention thérapeutique sera réalisée. doter la personne de la capacité d’assouplir ses directives, en adoptant de véritables habitudes saines », explique le psychologue.

Bien qu’un travail psychologique soit nécessaire pour vaincre l’orthorexie, il nécessite le soutien de l’environnement social et familial.

“Les proches seront un soutien et une ressource de soutien très précieux pour le patient, toujours guidés par les conseils des professionnels de la santé qui travaillent avec le patient”, conclut-il.

De cette façon, vous gérerez petit à petit le problème de l’orthorexie et vous rétablirez votre qualité de vie et votre vie sociale.