Los Amigos Invisibles retrouvera son public lors d’un auto-concert – El Sol de México

En raison du fait que la musique s’est arrêtée pendant 15 mois en raison de la pandémie, le groupe vénézuélien Los amigos invisibles, a dû annuler certaines dates aux États-Unis et en Amérique latine, y compris au Mexique.

«Dans ce processus d’intériorisation de ce qui se passait, mon esprit était toujours en train de tourner ce que c’est que d’être sur une scène en train de jouer. Surtout en sachant que tu le fais depuis des années et que du coup tu ne peux plus le faire et tu ne sais pas quand tu pourras le refaire. C’est une de ces choses qui, en tant qu’artiste, vous avez l’habitude d’être en mouvement, vous manquez le moment où ils vous l’enlèvent », déclare Juan Manuel Roura, le batteur du groupe.

L’une des choses qui manquent le plus aux musiciens est sans aucun doute les applaudissements, car même leur absence leur a causé des problèmes même pour dormir, plaisante Catire. «J’ai réalisé à quel point je suis égocentrique, j’ai besoin d’applaudissements dans ma vie. Nous avons passé 15 mois sans recevoir d’applaudissements et cela m’a frappé comme un salaud; l’insomnie et tout ».

La sécheresse musicale se terminera le 11 juin lorsque Los amigos invisibles tiendra un auto-concert à l’Autódromo Hermanos Rodríguez, dans le cadre du concept Conecta en vivo d’Ocesa. L’idée d’entendre plus de klaxons que d’applaudissements ne les excite pas vraiment, mais c’est un progrès, disent-ils.

«Avec les cornes, c’est difficile, mais c’est ce que c’est. Ils nous donnent l’opportunité d’explorer cette nouvelle expérience et nous sommes sûrs de l’apprécier. J’ai entendu dire que les cornes sont également éduquées cool », dit Catire.

Bien que cela puisse ne pas sembler le cas, la vérité est que l’arrêt de leur tournée a également été un soulagement dans leur vie. Depuis le début de leur carrière, les musiciens n’ont pas interrompu leurs concerts live, c’était donc l’occasion de repenser leur rôle sur scène.

«Si nous voulons célébrer 30 ans de carrière, au moins nous avons joué 26 ans sans interruption. Je pense sans aucun doute que le reste, ou plutôt les vacances ont été bonnes pour nous tous », a déclaré Catire lors d’une conférence.

Dans ce concert de retour, Invisible Friends présentera une partie des chansons qu’ils ont sorties l’année dernière. Parmi eux, Something, La que hay et Eh Eh Oh Oh, ce dernier sorti il ​​y a trois semaines et avec lequel ils célèbrent les couleurs de la vie.

«C’est une chanson qui, pendant que nous la préparions, m’a provoqué une explosion de couleurs, car je crois que le mauvais temps doit être fait bonne figure», déclare Julio Briceño.

«Si à partir de maintenant, la nouvelle norme est de jouer de la guitare sur Instagram, ne comptez pas sur moi. Je fais partie de ceux qui devraient être sur une plate-forme, montez le volume à ça, vous avez trois verres et on vous fait profiter. Et c’est le message, que vous devez continuer à vous amuser, parce que vous ne savez pas jusqu’à ce que vous soyez ici dans ce plan terrestre et que la lumière du tunnel vous appelle et cela vous choque », dit le chanteur.