Los Angeles Azules et Nicki Nicole rompent avec « Otra Noche »

Quatre décennies plus tard, et ces Anges continuent d’encourager leurs ailes bleues et d’émouvoir les masses avides de danse et de cumbia attachante.

Célébrations pour le 40e anniversaire de les anges bleus Ils ont commencé avec un nouveau single intitulé « Autre nuit« Dans lequel ils sont accompagnés par le jeune et perturbateur artiste argentin Nicki nicole, qui a composé la chanson en pensant au groupe mexicain. Heureusement, le rêve s’est concrétisé et le petit chanteur s’est rendu au CDMX et avec le groupe légendaire —le Mejia Avante : Elías « El Doc » Jorge Alfredo, José, Cristina et Guadalupe – nous a parlé la veille du lancement.

Nicki nicole est sans aucun doute l’une des figures du nouvel avant-poste de la jeunesse latine qui recourt au trap, au rap, à l’électronique, à la pop et à tous les genres qui leur sont proposés – les labels sont du passé – pour conquérir Internet – et l’hystérie de ses fans et des millions de reproductions de ses tubes du centenaire comme « Wapo Traketero » peuvent en témoigner. De les anges bleus, il est bien connu qu’il fait partie des groupes qui ont remis en vogue la cumbia et que son succès a su transcender le temps – comme en témoigne sa longévité – et l’espace – aujourd’hui, ses origines populaires ont aujourd’hui des portées chics.

Nicki, d’où vient l’inspiration pour cette chanson et comment est né ce duo avec Los Angeles Azules ?

Nicki : Depuis que j’ai écrit la chanson, j’ai senti qu’il manquait quelque chose, et ce n’était ni plus ni moins que Los Angeles Azules avec leur touche. La vérité est que si cette chanson n’avait pas été enregistrée avec eux, ce ne serait avec personne et je pense que ce qui se passe avec cette chanson est très important,

Comment s’est passé le défi musical ? Parce que c’est une chanson qui, en plus des sons des tropiques urbains – pour appeler en quelque sorte le style unique du groupe, contient des éléments d’autres genres musicaux.

Nicki : C’est une chanson d’amour avec beaucoup de danse et beaucoup de rythmes différents et c’est ce que j’aime réaliser quand j’écris.

Parfois, cette nouvelle chanson sonne comme ce dancehall pré-reggaeton d’El General et des groupes de l’époque, mélangé au son de Los Ángeles Azules

Nicki : Au moment de faire la chanson, je ne pensais pas à ces références musicales, mais à un amour. Puis le rythme est venu et ils ont fini de le clôturer avec la partie instrumentale.Et oui c’est un mélange de styles mais c’est aussi un mélange de sentiments, quand émotions et rythmes se rejoignent et fusionnent c’est quand des choses incroyables surgissent comme « Otra Noche ».

Et que pensez-vous de ce mélange des genres ? Nous vous laissons le lien pour que vous puissiez l’écouter vous-même :