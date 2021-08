Los Angeles Clippers annonce un partenariat avec Socios.com

in

Le club de basket professionnel « Los Angeles Clippers » (LA Clippers) a annoncé sa nouvelle collaboration avec la plateforme Socios.com. Plus précisément, cette plate-forme est conçue pour interagir avec les fans et encourager leurs activités.

En particulier, 2021 a été une année chargée pour Blockchain. Avec de nombreuses organisations qui s’adaptent à la plateforme. Bien que cela puisse sembler un peu compliqué pour beaucoup à ce stade, cela deviendra beaucoup plus courant avec le temps.

Curieusement, pour LA Clippers, une telle collaboration n’est pas la première. Auparavant, le contrat avait été signé avec Honey, une entreprise technologique de Los Angeles, dédiée au commerce électronique. Et avec un bookmaker de renommée mondiale Betway.

Bienvenue aux Clippers de Los Angeles !

Les Los Angeles Clippers ont officiellement annoncé un nouveau partenariat pour la saison NBA 2021-2022. L’équipe s’est associée à la plateforme de récompenses Socios, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de blockchain. Surtout pour les industries du sport et du divertissement.

En effet, signé le contrat avec Socios.com, LA Clippers rejoint le groupe avec plus de 50 grandes équipes sportives internationales. Parmi eux : UFC, Roush Fenway Racing de NASCAR, FC Barcelone, Arsenal. Aussi, l’Inter Milan, Manchester City, l’AC Milan, la Juventus, le Paris Saint-Germain et bien d’autres.

Pour mieux comprendre, Socios.com est une plateforme d’interaction directe avec les clients développée et déployée sur la Blockchain Chiliz. Qui fournit aux clubs et organisations sportives des outils pour attirer les fans.

Selon Forbes, responsable du partenariat mondial chez “LA Clippers”, Scott Sonnenberg soutient des moyens innovants d’engager et de monétiser les fans de jeux. La prochaine association intégrera Socios.com aux réseaux sociaux, les plateformes mobiles du club de basket. Et d’autres applications conçues pour communiquer avec les fans.

Qu’en pensent ses réalisateurs ?

À cet égard, le PDG de Socios.com et Chiliz, Alejandro Dreyfus s’est dit heureux que les LA Clippers rejoignent son réseau en plein développement.

« Les Clippers comprennent parfaitement comment notre plate-forme d’engagement des fans leur permettra de développer leur marque à l’échelle mondiale. Et je suis très excité par nos projets avec eux. C’est un nouveau pas en avant dans une période très excitante de croissance sans précédent aux États-Unis pour notre entreprise. »

De même, Scott Sonnenberg, directeur des partenariats mondiaux pour les LA Clippers, a déclaré : « Chez les Clippers, nos fans passent avant tout. Et notre relation avec Clipper Nation repose sur des interactions engageantes et fluides avec les fans à chaque point de contact. »

En outre, il a ajouté : « Socios.com est un leader mondial de l’engagement des fans. Et, comme nous, ils comprennent comment la technologie et l’innovation stimulent l’industrie du sport. Nous sommes ravis de nous associer à eux et de développer notre relation dans l’espace Blockchain. ‘

À propos, concernant l’interaction entre les Clippers de Los Angeles et les partenaires, plus de détails seront bientôt publiés. Les fans sauront bientôt exactement comment ils peuvent participer aux activités de leur club préféré et quelles récompenses les attendent.

En conclusion, il peut être difficile de comprendre clairement à quoi ressemblera cette association. Mais, cela donnera inévitablement aux fans de LA Clippers une nouvelle façon d’être récompensé pour être un fan.

Je me retire avec cette phrase d’Óscar Domínguez : “La blockchain n’a pas de frontières comme l’imagination.”

