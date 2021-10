Los Angeles Clippers, en crise : Paul George montre son visage

La 75e saison de la NBA n’a pas commencé, loin de là, de la meilleure façon Clippers de Los Angeles. Les finalistes de conférence des derniers Playoffs ont disputé quatre matchs, n’en remportant qu’un seul (contre certains Trail Blazers de Portland qui ne vivent pas non plus leur meilleur moment).

La dernière défaite est survenue ce matin contre certains Cleveland Cavaliers qui, malgré leur bon début de saison, sont venus dans une équipe inférieure à celle dirigée par Tyronn Lue. Avec seulement 79 points marqués, les Clippers occupent le dernier rang de la Conférence Ouest avec une fiche de 1-3.

Georges Paul, leader et star des Los Angeles Clippers cette saison (en raison de la grave blessure de Kawhi Leonard), a été le premier à affronter les médias. Le joueur assure que la franchise est consciente de son mauvais moment, mais assure que l’équipe n’est pas démotivée et trouvera le bon chemin très bientôt.

« Ce genre de défaites comme ce soir est très difficile », a déclaré George. « Mais après des matchs comme celui-ci, en jouant de cette manière, il n’y a aucun moyen de descendre plus bas. Le seul moyen est de s’améliorer, et je suis convaincu que nous y parviendrons très bientôt. »

Un calendrier pour vous tester

Les cinq prochains matchs des Los Angeles Clippers seront un grand défi pour la franchise. Ils joueront deux contre les Portland Trail Blazers, un contre les Minnesota Timberwolves, un contre les Charlotte Hornets et un contre le Miami Heat. A priori, les rivaux les plus difficiles sont ceux d’une Conférence Est plus compétitive que jamais cette saison.

De retour vendredi. pic.twitter.com/poS1aC0Zxs – LA Clippers (@LAClippers) 28 octobre 2021