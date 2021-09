Los Angeles : dernier appel pour des billets pour le podcast Managing Madrid

in

Le podcast Managing Madrid commence sa tournée mondiale dans 10 jours, et tout commence à Los Angeles le 25 septembre, au 33 Taps à Silverlake. Kiyan Sobhani, Matt Wiltse, Siddharth Ramsundar, le Dr Rajpal Brar, Ryan O’Hanlon, Christian Paredes et des invités spéciaux seront tous sur scène pour une soirée épique et une salle pleine de Madridistas dévoués.

Date et l’heure

sam. 25 septembre 2021

19 h 00 – 22 h 00 HAP

Ajouter au calendrier

Emplacement

33 robinets Silver Lake

3725 Boulevard du Coucher du Soleil

Los Angeles, Californie 90026

États Unis

Voir la carte

Le plus grand podcast du Real Madrid au monde arrive à LOS ANGELES

À propos de cet événement

Le plus grand podcast du Real Madrid au monde arrive à LOS ANGELES. Donc, tout le monde à Los Angeles et dans les régions avoisinantes – Anaheim, Santa Ana, Irvine et même San Diego – veillez à réserver la date. Nous ferons un podcast en direct le 25 septembre. Achetez des billets ici.

Réservez vos billets pour ces villes lors de la tournée mondiale Managing Madrid Podcast :

Los Angeles, septembre

Toronto, octobre

Dallas, novembre

New-York, décembre

Miami, janvier

Londres, février

Washington DC, mars

Chicago, avril

Bombay, mai