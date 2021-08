LOS ANGELES DODGERS VS. MET DE NEW YORK

Les Mets de New York bienvenue au Citi Field Dodgers des anges pour le dernier match de la série de trois matchs qui les oppose aux champions en titre des World Series. La réunion aura lieu au baseball du dimanche soir et commencera à 19 h 08 HE.

Les Dodgers ils iront encore réduire l’écart vis-à-vis des Giants et des Mets en ne se détachant pas trop du haut de la division. Ici, nous vous disons où, en plus sur notre propre page, tu peux écouter et voir le jouer dans vivant.

Vidéo

Dodgers de Los Angeles (70-46)

Pour les Dodgers il lancera Max Scherzer (9-4, 2,67 MPM et 163 retraits au bâton). Un petit bijou pour un dimanche soir.

Mets de New York (59-56)

Les Mets Ils auront Carlos Carrasco (0-0, 6,75 ERA et 9 retraits au bâton) qui lancera les ballons de son côté de la surface, lors d’une nuit qui sera difficile pour le droitier.

MLB Live : Los Angeles Dodgers Vs. New York Mets

Les Mets de New York et les Dodgers de Les anges ils commencent aujourd’hui sa série du week-end en saison 2021 de MLB et ici nous vous disons où vous pouvez entendre et voir le jouer dans vivant dans:

Radio

Mets de New York

Les Dodgers de Los Angeles

la télé

Les Dodgers de Los Angeles