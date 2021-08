Los Angeles Dodgers vs San Diego Padres en direct, chaîne de télévision, heure de début, cotes, comment regarder la MLB en ligne

in

Les Dodgers de Los Angeles rencontreront les Padres de San Diego lors du deuxième match de leur série de trois matchs mercredi soir depuis Petco Park.

Les Dodgers ont réussi à repousser l’effort de retour tardif des Padres et sont repartis avec une victoire de 5-2 sur San Diego lors de leur premier match. Los Angeles enverra Walker Buehler pour maintenir sa séquence en vie, il a une fiche de 13-2 cette saison. Pendant ce temps, les Padres chercheront à rebondir à domicile et enverront leur gaucher Blake Snell qui a une fiche de 6-5 cette saison.

Cela devrait être un grand affrontement entre deux équipes rivales en vue des séries éliminatoires, voici tout ce que vous devez savoir pour assister à l’action ce soir.]

Dodgers de Los Angeles contre Padres de San Diego

Lorsque: Mercredi 25 août

Temps: 22 h HE

Chaîne TV: ESPN

Cotes et lignes de paris de la MLB

Les cotes de la MLB sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mercredi à 19 h 30 HE.

Dodgers de Los Angeles (-145) contre Padres de San Diego (+120)

H/E : 8

