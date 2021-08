Los Angeles en tête des financements américains pour les startups dirigées par des femmes et des personnes de couleur .

Toutes les sessions de Transform 2021 sont disponibles à la demande dès maintenant. Regarde maintenant.

Une nouvelle étude publiée cette semaine par PledgeLA – une coalition de centaines de dirigeants de capital-risque (VC) et de technologies à Los Angeles qui s’efforcent d’accroître l’équité, l’engagement communautaire et la responsabilité autour des efforts de diversité des entreprises – montre que les VC de Los Angeles dépassent le financement national pour les femmes et les gens d’entreprises dirigées par la couleur.

Avec la participation de 174 organisations et sur la base de données publiques et autodéclarées, les résultats de l’enquête ont révélé que les investissements des sociétés de capital-risque basées à Los Angeles pour les fondateurs noirs, latinos et femmes dépassent la moyenne nationale. Les investissements réalisés par PledgeLA VCs dans les fondateurs noirs ont augmenté de 71% depuis l’année dernière. Cependant, beaucoup plus de gains sont nécessaires en ce qui concerne le financement des femmes et des entreprises appartenant à Latinx. Étant donné qu’un dollar de capital-risque sur 10 transite par Los Angeles – une augmentation de 39% par rapport à 2019 – ces tendances ont des implications nationales.

L’enquête a cependant montré que les femmes et les personnes de couleur sont toujours confrontées à des écarts de rémunération persistants. Alors que les femmes dans les entreprises technologiques de LA sont plus représentées du niveau d’entrée aux postes de direction que la Silicon Valley, les femmes gagnent nettement moins que les hommes (un écart plus important que la moyenne nationale). De plus, les employés Black et Latinx gagnent beaucoup moins que leurs pairs.

Et étonnamment, l’enquête a également révélé que le nombre d’employés technologiques de la génération X a connu une baisse significative en 2021. Alors que la majorité des données démographiques du personnel est restée inchangée entre les enquêtes de 2020 et 2021, les résultats ont montré un changement significatif dans l’âge des entreprises PledgeLA. la main d’oeuvre. Seulement 22% des travailleurs ont déclaré appartenir à la génération X ou plus cette année, une baisse par rapport à 37% l’an dernier. Cela signifie que la grande majorité de la main-d’œuvre technologique de LA est née entre 1980 et 1990, une augmentation du nombre de millennials et une baisse des opportunités pour les personnes âgées. Cela soulève des questions importantes sur l’âgisme potentiel et la représentation de divers groupes d’âge dans la main-d’œuvre technologique.

Lisez le rapport complet de PledgeLA.

