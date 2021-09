Los Angeles exigera une preuve vaccinale dans les bars intérieurs, les discothèques et plus encore

in

Les responsables de la santé du comté de Los Angeles exigeront une preuve de vaccination pour l’admission dans les bars intérieurs, les discothèques, les salons, etc.

Le directeur de la santé a annoncé mercredi la prochaine commande. La nouvelle directive sur la santé exige également que les travailleurs et les participants aux méga-événements réunissant plus de 10 000 personnes présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif.

Les participants à des événements en salle tels que des concerts et des jeux sportifs avec plus de 1 000 personnes sont déjà tenus de présenter une preuve de vaccination dans l’ensemble de la Californie. La nouvelle ordonnance du directeur de la santé du comté de Los Angeles étend également les garanties aux événements en plein air. Les organisateurs de méga-événements en plein air dans le comté ont jusqu’au 7 octobre pour se conformer aux nouvelles exigences.

Les bars, les discothèques, les brasseries, les établissements vinicoles et les salons auront besoin d’une preuve de vaccination d’ici le 7 octobre. Cela comprend au moins une dose de vaccin à cette date et entièrement vaccinée d’ici le 4 novembre. La directrice de la santé du comté de LA, Barbara Ferrer, a déclaré que les restaurants devraient vérifier le statut vaccinal pour salle à manger à l’intérieur, mais le comté ne l’exigera pas.

“Cette ordonnance modifiée de l’agent de santé s’aligne sur le besoin continu de réduire le risque de transmission et d’augmenter la couverture vaccinale”, a déclaré Ferrer. “C’est une voie à suivre raisonnable qui peut nous positionner pour mieux briser le cycle des poussées.”

Fournir une preuve de vaccination dans le comté de LALa carte de vaccination blanche CDC COVID-19Une photocopie de la carte de vaccination CDC COVID-19Une photo de la carte de vaccination sur un téléphoneDocumentation de vaccination d’un fournisseur de soins de santéDossier numérique qui comprend un code QRDocumentation de vaccination d’employeurs sous contratLe jaune de l’OMS carte de vaccinationFerrer dit que le nouvel ordre obligera les videurs de boîte de nuit à rechercher une preuve de vaccination en plus de vérifier les pièces d’identité avant l’admission. Les sites extérieurs devront également se conformer à la vérification des vaccins – mais la plupart des organisateurs de festivals sont prêts à aller de l’avant.

La LA Philharmonic Association exigera que tous les membres du public soient vaccinés ou une preuve d’un test négatif à partir du 24 septembre. Coachella et Stagecoach exigeront une preuve de vaccination complète pour les participants au concert. Ferrer dit que les boîtes de nuit et les bars ont été ciblés par le nouvel ordre car ils présentent un risque de transmission plus élevé.

“Les bars, les salons et les boîtes de nuit présentent un risque beaucoup plus élevé en raison des activités dans lesquelles les gens se livrent”, explique Ferrer. «Je pense que les sites font de leur mieux, mais le respect du masquage est assez faible sur les sites extérieurs. Il y a des tonnes d’exposition, des gens qui dansent, sautent ensemble pendant des heures.