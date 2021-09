Los Angeles FC contre Portland Timbers

29/09/2021 à 04h31 CEST

Jeudi prochain à 04h30 se jouera le match de la trente-septième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Los Angeles FC et à Bois de Portland dans le Stade Banc de Californie.

Les Los Angeles FC Il atteint le trente-septième tour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Tremblements de terre de San José par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 26 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 38 buts pour et 38 contre.

Pour sa part, Bois de Portland il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Véritable lac salé dans son domaine et le Los Angeles FC dans son stade, respectivement 6-1 et 2-1, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la Los Angeles FC. À ce jour, sur les 26 matchs joués par le Bois de Portland en Major League Soccer, il en a remporté 12 avec un bilan de 42 buts pour et 43 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Los Angeles FC Il a un bilan de six victoires, deux défaites et cinq nuls en 13 matchs joués à domicile, indiquant qu’il devra travailler dur durant ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Bois de Portland Il a un bilan de quatre victoires, sept défaites et deux nuls en 13 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade. Los Angeles FC si vous voulez améliorer ces chiffres.

En analysant leur position dans le classement de la Major League Soccer, nous constatons que les visiteurs sont au-dessus des Los Angeles FC avec une différence de sept points. L’équipe de Bob Bradley Il entre dans le match en huitième position et avec 33 points avant le match. Quant à son rival, le Bois de Portland, est quatrième du classement avec 40 points.