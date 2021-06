Los Angeles FC et Houston Dynamo font match nul 1-1 et se partagent les points

in

20/06/2021 à 7h06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Banc de Californie et qui a affronté le Los Angeles FC et à Dynamo de Houston il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. le Los Angeles FC est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 1-2 lors du match précédent contre La ville de New York. Du côté de l’équipe de Houston, le Dynamo de Houston perdu par un résultat de 3-2 lors du match précédent contre le Ville sportive de Kansas. Après le résultat obtenu, l’équipe de Los Angeles est neuvième à l’issue du match, tandis que le Dynamo de Houston est sixième.

En première mi-temps, aucune équipe n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat 0-0.

La deuxième partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Los Angeles, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Cifuentes en 51 minutes. L’équipe de Houston a fait match nul grâce à un but de Maxi Urruti à la minute 58, terminant le temps établi avec un score final de 1-1.

L’entraîneur de la Los Angeles FC a donné accès à duc Bryce, Cal Jennings, Edwards Oui Lune Hwan Kim pour Kaye, Bougie, Baird Oui Blackmon, Pendant ce temps, il Dynamo de Houston a donné le feu vert à couronner, Quintero, Cérén Oui Lassiter, qui est venu remplacer Mémo Rodriguez, Pasher, Maxi Urruti Oui Jones.

Dans le duel, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à l’équipe de Houston. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Parker, Véra Oui Picault.

Avec cette cravate, le Los Angeles FC il a été placé à la neuvième position du tableau avec neuf points. Pour sa part, Dynamo de Houston avec ce point, il est resté en sixième position avec 12 points à la fin du match.

Fiche techniqueLos Angeles FC :Sisniega, Segura, Murillo, Farfan, Blackmon (Moon Hwan Kim, min.78), Atuesta, Kaye (Bryce Duke, min.46), Cifuentes, Rossi, Baird (Edwards, min.64) et Vela (Cal Jennings, min. .64)Dynamo de Houston :Mari & cacute ;, Figueroa, Parker, Junqua, Valentin, Vera, Jones (Lassiter, min.89), Memo Rodríguez (Corona, min.55), Pasher (Quintero, min.59), Maxi Urruti (Cerén, min. 89) et PicaultStade:Stade Banc de CalifornieButs:Cifuentes (1-0, min. 51) et Maxi Urruti (1-1, min. 58)