Los Angeles FC et LA Galaxy se partagent les points après leur égalité à trois

29/08/2021 à 03:06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Banc de Californie et qui a affronté le Los Angeles FC et à Galaxie il s’est terminé par une égalité à trois entre les deux prétendants. Les Los Angeles FC Il a affronté le duel avec l’intention de tracer son score dans le classement après avoir perdu le dernier match contre le Whitecaps de Vancouver par un score de 2-1 et avec une séquence de quatre défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, LA Galaxie perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Tremblements de terre de San José. Après le résultat obtenu, l’équipe de Los Angeles est huitième à l’issue du duel, tandis que le Galaxie est quatrième.

La première mi-temps du match a débuté de manière favorable pour l’équipe de Los Angeles, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Joveljic dans la minute 20. Il a mis les tables sur Los Angeles FC avec un but sur penalty de Arango peu avant la fin, plus précisément en 43, concluant la première mi-temps avec le score de 1-1.

Après la mi-course du duel est venu le but de l’équipe de Los Angeles, qui a braqué les projecteurs sur un but de Rodriguez à la minute 59. Cependant, le LA Galaxie a réagi et a égalisé le match grâce à un autre but de Joveljic, réalisant ainsi un doublé à la 64e minute. Rodriguez a pris de l’avance pour lui Los Angeles FC à 67 minutes. L’équipe de Los Angeles à égalité avec un but de Cabral juste avant le coup de sifflet final, précisément à 86. Finalement, la confrontation s’est terminée par un 3-3 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Los Angeles FC de Bob Bradley soulagé Kim Moon Hwan, Farfan et Ibeagha pour Blackmon, Palais et Arango, tandis que le technicien du Galaxie, Greg Vanney, a ordonné l’entrée de Grand-père, Allvarez et Pêcheur fournir Victor Vazquez, Lletget et Deux saints.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré un carton jaune à Cifuentes, du Los Angeles FC et quatre à Deux saints, Joveljic, Coulibaly et Cabral du Galaxie.

Après cette égalité en fin de match, le Los Angeles FC il s’est classé huitième au classement avec 24 points. Pour sa part, LA Galaxie avec ce point, il a obtenu la quatrième place avec 36 points, avec une position d’accès à une place à élimination directe pour le championnat à la fin du match.

Fiche techniqueLos Angeles FC :Romero, Murillo, Blackmon (Kim Moon-Hwan, min.46), Mamadou Fall, Atuesta, Blessing, Palacios (Farfan, min.75), Cifuentes, Rodríguez, Arango (Ibeagha, min.81) et RossiLA Galaxie :Bond, Williams, Coulibaly, Hamalainen, Araujo, Raveloson, Lletget (Alvarez, min.74), Dos Santos (Fisher, min.84), Víctor Vázquez (Grandsir, min.69), Joveljic et CabralStade:Stade Banc de CalifornieButs:Joveljic (0-1, min. 20), Arango (1-1, min. 43), Rodríguez (2-1, min. 59), Joveljic (2-2, min. 64), Rodríguez (3-2, min. 67) et Cabral (3-3, min. 86)