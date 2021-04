Los Angeles FC et Seattle Sounders se partagent les points après un match nul 1-1

25/04/2021 à 02:08 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Banc of California et qui a fait face au Los Angeles FC et à Sounders de Seattle il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Los Angeles FC est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 2-0 contre le Austin FC. Du côté de l’équipe Siatelite, le Sounders de Seattle a remporté son dernier match 4-0 dans la compétition contre Minnesota United. Avec ce score, l’équipe de Los Angeles est deuxième à la fin du match, tandis que le Sounders de Seattle maintient le leadership de la Major League Soccer.

La première moitié du match a commencé de manière positive pour l’équipe de Los Angeles, qui a sorti la lumière avec un objectif de Pain grillé Dès le début du match, à la minute 2. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde mi-temps a commencé de manière imbattable pour lui Sounders de Seattle, qui a égalisé le jeu grâce à un but de Forgeron à 54 minutes, concluant la confrontation avec le résultat de 1-1.

L’entraîneur du Los Angeles FC a donné accès à Bryce duc, Edwards, Cal Jennings Oui Ginella pour Baird, Farfan, Opoku Oui Cifuentes, Pendant ce temps, il Sounders de Seattle a donné le feu vert à Gomez, Rowe, Dobbelaere Oui Delem, qui est venu remplacer O’Neill, Forgeron, Bruin Oui Paul.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, un pour Bénédiction, du Los Angeles FC et trois pour Arreaga, Dobbelaere Oui Roldan, de l’équipe Siatelite.

Pour le moment, le Los Angeles FC et le Sounders de Seattle ils restent à égalité avec quatre points chacun au classement.

Fiche techniqueLos Angeles FC:Sisniega, Segura, Murillo, Palacios, Farfan (Edwards, min.81), Atuesta, Kaye, Cifuentes (Ginella, min.81), Opoku (Cal Jennings, min.81), Baird (Bryce Duke, min.64) et BénédictionSondeurs de Seattle:Frei, Arreaga, O’Neill (Gómez, min.75), Tolo, Roldan, Smith (Rowe, min.75), Atencio, Roldan, Paulo (Delem, min.83), Ruidíaz et Bruin (Dobbelaere, min.83) )Stade:Stade Banc of CaliforniaButs:Atuesta (1-0, min.2) et Smith (1-1, min.54)